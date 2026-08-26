Se perdieron 241 mil empleos formales privados y hubo un fuerte deterioro del salario mínimo

El deterioro también se reflejó en el mapa laboral: 11 provincias registraron menos empleo formal. Las caídas más importantes se produjeron en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco, mientras que San Juan, Catamarca y Neuquén exhibieron aumentos.

Fuente: Sec. Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En cuanto a los ingresos, la remuneración promedio de los asalariados registrados privados bajó 1,6% real en mayo, luego de una merma del 2,9% en marzo y una recuperación del 0,2% en abril. El salario mínimo acumuló una pérdida de 40,5% de poder adquisitivo desde fines de 2023.

De acuerdo con el estudio, el valor real del salario mínimo en julio de 2026 quedó por debajo del nivel de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Además, representa apenas un tercio del máximo registrado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 67% respecto de aquel pico.