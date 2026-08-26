Se perdieron 241 mil empleos formales privados y hubo un fuerte deterioro del salario mínimo

El relevamiento de la facultad de Económicas de la UBA también señaló que el nivel de ocupación registrado se ubica cerca del de una década atrás, mientras la capacidad de compra del ingreso básico continúa en retroceso.
El empleo asalariado formal privado volvió a caer en mayo, aunque a un ritmo menor que durante abril. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 9 mil puestos en el mes y ya son 241 mil los empleos menos que en noviembre de 2023.
El trabajo fue realizado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. El retroceso del sector privado acumula doce meses consecutivos.
En términos generales, el empleo asalariado formal disminuyó en 7 mil puestos durante mayo, contra los 17 mil de abril. Dentro de las principales actividades, Industria y Comercio volvieron a concentrar las bajas, una dinámica que se mantiene desde septiembre de 2025.
La Construcción profundizó su caída en mayo, con una contracción del 0,5%, mientras que Minería avanzó 0,3% después del descenso de abril. Sin embargo, este último sector todavía mostró una variación interanual negativa del 3,9%, pese al crecimiento de su nivel de actividad.
El deterioro también se reflejó en el mapa laboral: 11 provincias registraron menos empleo formal. Las caídas más importantes se produjeron en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chaco, mientras que San Juan, Catamarca y Neuquén exhibieron aumentos.
En cuanto a los ingresos, la remuneración promedio de los asalariados registrados privados bajó 1,6% real en mayo, luego de una merma del 2,9% en marzo y una recuperación del 0,2% en abril. El salario mínimo acumuló una pérdida de 40,5% de poder adquisitivo desde fines de 2023.
De acuerdo con el estudio, el valor real del salario mínimo en julio de 2026 quedó por debajo del nivel de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Además, representa apenas un tercio del máximo registrado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 67% respecto de aquel pico.
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