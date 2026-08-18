La industria manufacturera perdió casi 90.000 empleos formales en la era Milei

Según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), durante mayo la industria perdió otros 3.157 empleos formales. Sin embargo, el ritmo de reducción fue menor al promedio de los seis meses anteriores, cuando se perdían alrededor de 5.100 puestos por mes.

Los sectores industriales más afectados

Desde agosto de 2023, las ramas vinculadas con textiles, confección, cuero y calzado fueron las que registraron la mayor reducción, con 28.088 puestos menos, una caída del 23%.

En segundo lugar apareció la industria metalmecánica, que perdió 21.384 empleos, equivalente a una disminución del 9%.

También se registraron bajas en otras ramas manufactureras, que redujeron 15.368 puestos formales. A esto se sumaron los sectores automotor y de neumáticos, con 9.552 empleos menos; madera, papel, edición e impresión, con una caída de 6.241; y química y petroquímica, con 5.453 trabajadores menos.

En cambio, alimentos y tabaco fueron las actividades que mostraron la menor pérdida, con apenas 856 puestos menos desde agosto de 2023. Esa cifra representa una reducción del 0,2% del empleo registrado del sector.

La industria textil nacional atraviesa un escenario crítico por la baja de ventas, el avance de productos importados y el aumento sostenido de costos.

Más informalidad en la industria

El Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario también analizó la evolución del empleo industrial y detectó un aumento significativo de la informalidad. Según su informe, pasó del 32,2% durante el cuarto trimestre de 2016 al 41,9% en el tercer trimestre de 2025.

Este diagnóstico coincide con un análisis difundido por Techint, elaborado por los economistas Bernardo Kosacoff y Diego Coatz, quienes describieron a la industria argentina como un sector en una situación de “extrema fragilidad”.

Los especialistas identificaron tres realidades dentro de la industria nacional. Por un lado, un segmento moderno, competitivo, productivo y con orientación exportadora. En segundo lugar, empresas enfocadas en el mercado interno que enfrentan dificultades de productividad y competitividad. Finalmente, señalaron la existencia de un conjunto de compañías caracterizadas por bajos niveles de productividad y altos índices de informalidad.

Kosacoff y Coatz remarcaron que los problemas del sector no comenzaron con la actual administración. Según su análisis, entre 2011 y 2025 el PBI industrial por habitante cayó 28%, mientras que no se generó empleo formal adicional en la industria pese a que la población creció más de 15%.

La recuperación posterior a la fuerte caída registrada en 2024 también mostró diferencias entre actividades. Las industrias relacionadas con la molienda agrícola y la producción de hidrocarburos tuvieron una evolución más favorable, mientras que distintas ramas vinculadas al consumo interno permanecieron rezagadas.

El impacto de la competencia internacional

Otro de los puntos destacados en el informe fue la transformación del escenario comercial global. Los especialistas señalaron el peso creciente de China, que concentra alrededor de la mitad de la producción industrial mundial y más del 20% del comercio de manufacturas, en un contexto marcado por excedentes de capacidad productiva y competencia basada en subsidios.

Frente a este escenario, Kosacoff y Coatz identificaron oportunidades para Argentina en sectores como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria. Al mismo tiempo, remarcaron la necesidad de desarrollar proveedores nacionales, fortalecer la ingeniería y la tecnología, impulsar la producción de bienes de capital y generar más puestos de trabajo calificados.

Esta situación será uno de los ejes de discusión durante el próximo Día de la Industria. La Unión Industrial Argentina realizará en septiembre su celebración en la planta de Laboratorios Elea, en la provincia de Buenos Aires, con la presencia prevista del presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof y autoridades provinciales, junto con representantes de las principales empresas industriales.

Crece el trabajo independiente

La evolución del mercado laboral también fue analizada por el Observatorio Económico Social de la UNR. El organismo señaló que entre 2017 y 2025 la proporción de trabajadores por cuenta propia pasó del 21,1% al 24,5% del total de ocupados, mientras disminuyó el peso del empleo asalariado.

Durante el primer trimestre de 2026, el 65,3% de los cuentapropistas se encontraba en la informalidad, frente al 37,9% de los trabajadores asalariados.

Para el organismo, estos datos reflejan una transformación del mercado laboral hacia niveles crecientes de informalidad.

La diferencia también se observa en las condiciones socioeconómicas. En el cuarto trimestre de 2025, el 34,3% de los trabajadores informales pertenecía a hogares pobres, mientras que entre los trabajadores formales ese porcentaje era del 10%.

Por este motivo, el estudio de la UNR definió a la formalidad laboral como una “frontera del bienestar” y sostuvo que la relación entre informalidad y pobreza se mantuvo durante todo el período analizado.

La actividad económica continúa con diferencias

Por otra parte, Barclays advirtió que, al excluir a la agricultura y la minería, la economía argentina se mantiene prácticamente en los mismos niveles registrados en noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno de Milei.

El banco también señaló que los salarios reales de los trabajadores formales se encuentran 7% por debajo de los niveles del primer semestre de 2023, mientras que el empleo formal se ubica 3,5% por debajo del cuarto trimestre de ese año.

El informe también marcó diferencias importantes dentro de la industria. La producción textil se encuentra 35% por debajo del nivel correspondiente al primer trimestre de 2023, mientras que los alimentos procesados muestran una mejora del 0,5%.

En la construcción, la actividad permanece 13% por debajo del nivel del primer trimestre de 2023. Según Barclays, la debilidad también se extiende a distintas actividades vinculadas con el mercado interno.

El desafío de una nueva estrategia industrial

Ante este escenario, Kosacoff y Coatz plantearon la necesidad de avanzar hacia una agenda que combine estabilidad macroeconómica con crecimiento, mayor competitividad y mejoras de productividad dentro de las empresas.

Entre las herramientas necesarias mencionaron el acceso al crédito, una estructura impositiva más adecuada, mejoras en logística, energía e infraestructura, además de la incorporación de tecnología, digitalización, inteligencia artificial, sustentabilidad y capacitación de trabajadores.

Finalmente, los economistas consideraron que el objetivo no debería ser volver a una política industrial basada en la protección defensiva, sino desarrollar una estrategia productiva moderna, medible y compatible con una economía integrada al mercado internacional.