Así lo señaló el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Fernando Savore, que indicó que "en navidad y Año Nuevo la caída del consumo fue del 20%".

La sequía de ventas fue tan notable que según el dirigente, en el sector hubo temor a quedarse con esta mercadería muy estacional sin vender. "Para los almaceneros el pan dulce, la sidra y el turrón es un excedente de ventas, pero este año no hubo espíritu navideño y muchos decidimos adelantar las ventas, incluso al costo, para no terminar quedándonos sin venderlos", señaló.

Savore consideró que "con este panorama en diciembre, preveíamos una caída del consumo del orden del 50% para enero y febrero. Pero resulta que en la primera quincena de este mes vimos que la baja en las ventas fue de solo el 15%".

"¿Qué pasó, por qué no cayó tanto? Sucedió que después de la hiperinflación que se vivió en diciembre muchas familias no se tomaron vacaciones y las ventas no cayeron tanto", indicó.

La merma de consumo aunque no fue tan profunda como se preveía, igualmente actuó como ancla de los precios. "Hubo un amesetamiento que llevó a que los productos de consumo masivo incluso tuvieran bajas de entre 5 y 15 por ciento", dijo Savore. "Mucha gente frente al fogonazo de los precios comenzó a pasarse a "marcas pyme". Esto quiere decir que si no se puede pagar el yogur o el pan lactal que se compraba antes se opta por el de marcas menos conocidas que si satisfacen se terminan adoptando", explicó.

Savore dio el ejemplo del "yogur en sachet de 900 ml que cuando es de primera marca cuesta $1800, pero al ser de marca pyme cuesta menos de la mitad: $700. O la manteca, que baja de $1700 a $1100. O el pan lactal, que si es del osito tiene un precio de $2400 pero si es de pyme baja a $1000".

La inflación se modera

A pesar de que la inflación de alimentos y bebidas de la cuarta semana de enero registró un repunte (3,5%) con respecto a la semana anterior (2,1%), la inflación promedio continuó desacelerándose y se ubicó en 23,1% mensual promedio, destacó un informe de la consultora LCG.

Según el trabajo, la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas también se movió a la baja llegando a 14,6%.

Este es el panorama que se dibuja en el sensible rubro de los alimentos, pero la mayoría de las consultoras económicas coinciden en pronosticar que el nivel general de precios de todo el mes también se ubicará por debajo del registrado en diciembre.

Estiman que en este cambio de tendencia estaría influyendo decisivamente la sensible caída del consumo registrada desde mediados de diciembre. El bolsillo exhausto de los argentinos no convalida las subas de precios: los productos duermen en las góndolas y los tiempos de rotación de las mercaderías se extienden más allá de lo normal.

Este panorama quedó reflejado en un informe de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) que consignó que la producción en la industria manufacturera pyme experimentó una abrupta caída de 26,9% en diciembre, a precios constantes, y finalizó 2023 con una baja de 2,6%.

"La significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo", explicó la entidad empresaria,

Según el informe de Avance de LCG, Lácteos (5,77%) y Panificados (5,25%) explicaron el 45% de la inflación semanal (1,55 pp), compensado levemente por la caída de Frutas (2,3%) y Verduras (-0,22%). Las Carnes (2,66%) en tanto se mantuvieron por debajo del promedio semanal. Por su parte, el porcentaje de productos con aumentos semanales disminuyó, alcanzando el 30%, 7 puntos menos que la semana previa, llevando al promedio de las últimas 4 semanas a 36%. Entre las consultoras que pronostican una moderación en el índice de precios de enero figura FIEL que en su último informe señaló que "en la tercera semana de enero, los precios al consumidor volvieron a crecer por debajo de la semana anterior".

"La inflación para la Ciudad de Buenos Aires, medida por el IPC-FIEL fue del 2,6%, con un aumento de 17,7% respecto de la tercera semana de diciembre y 256,9% comparado con un año atrás", expresó.