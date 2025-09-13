Shell aplicó su cuarto aumento de combustibles en menos de dos semanas

El primer aumento se había registrado el 31 de agosto, cuando la premium de Shell alcanzó los $1715. Luego, el 6 de septiembre, volvió a subir hasta $1729 y al día siguiente, el 7, trepó a $1738. Finalmente, este 13 de septiembre, se concretó el cuarto incremento consecutivo.

La secuencia de aumentos fue detectada y documentada por usuarios y conductores, que fotografiaron los carteles de las estaciones de servicio para mostrar la evolución de los precios. “Pudimos corroborar los cuatro aumentos en menos de dos semanas”, relató uno de ellos a Noticias Argentinas.

El seguimiento ciudadano permitió visibilizar la magnitud y la frecuencia de los ajustes, que contrastaron con el ritmo más moderado de otras petroleras del sector. La situación reavivó la preocupación por el impacto del combustible en el bolsillo de los consumidores y en la cadena de costos de la economía.