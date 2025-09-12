El dólar subió casi $100 en la semana posterior a la derrota electoral del Gobierno

En este contexto, el dólar en su variante mayorista subió llegó $1.453 y acumuló un incremento de $98 en el acumulado de la semana, al filo del tope de la flotación cambiaria. En este contexto, en el Banco Nación (BNA) se dólar se ofreció a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.414.58 para la compra y a $1.467.42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el segmento contado se operó un volumen de casi US$ 388,6 millones.

El denominado dólar blue o paralelo trepó $15 y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar MEP avanzó 0,9% a $1.463,78 y la brecha contra el mayorista es de 0,7%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó 1,8% a $1.473,04, una brecha del 1,4% frente a la cotización oficial.

Mientras el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Los bonos siguen en baja

El S&P Merval cayó 3,8% a 1.751.117,38 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Grupo Supervielle (-6,1%), Metrogas (-5,3%), y Edenor (-5,2%).

Mientras que los ADRs también registran fuertes mermasy se destacan las de Grupo Supervielle (-6,8%), Edenor (-5,9%), y BBVA (-5,7%). En ese marco, el Global 2041 cae 6,6%, seguido por el Bonar 2038 (-5,9%), y el Bonar 2029 (-5,4%).