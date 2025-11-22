Los juicios por expensas impagas crecieron casi el 60% en el primer semestre / Por Esteban Fraboschi

A partir de los datos brindados por la Dirección General de Tecnología de la Administración General del Poder Judicial de la Nación, se observó que los juicios de este tipo pasaron de 1.222 a 1.933 casos. El aumento reflejó las dificultades económicas que debieron enfrentar numerosas familias en ese período. En caso de que la tendencia continúe, la cifra podría incluso superar los niveles registrados en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, en plena pandemia de coronavirus.

Los números sobre la apertura de causas en este ámbito indicaron la cantidad de asignaciones iniciales registradas en el Fuero Nacional en lo Civil, específicamente bajo el concepto de "Ejecución de expensas". En 2023, la cifra de juicios había sido ligeramente superior al de 2024, alcanzando un total de 1.491 casos. Este escenario tiende a profundizarse en momentos de crisis, tal como ocurrió durante la pandemia de Covid-19 y, también, en la época del "corralito" y los años posteriores.

expensaspopular Las expensas reflejan algunas de las problemáticas que atraviesan los argentinos para afrontar sus gastos mensuales.

Las cifras se habían estabilizado entre 2006 y 2019, pero el estallido de la pandemia de coronavirus provocó un notable incremento en los juicios por expensas. En los últimos meses se sumó el crecimiento de la morosidad en el pago de las expensas. En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el 17% de las unidades funcionales posee deudas. Es decir, de cada 100 departamentos, 17 deben.

"Cuando alguien tiene que dejar de pagar algo, no puede inclinarse por un servicio, porque se lo cortan. Entonces, prefiere de dejar de abonar las expensas y eso genera un círculo vicioso, porque los demás no sólo deben pagar las suyas, sino también rellenar el hueco del vecino que no lo hizo", explicó David Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, al ser consultado por Popular.

Expensas en mora en el AMBA: uno de cada tres departamentos debe. Hay 1 millón de morosos. El valor promedio de las expensas en CABA fue de $303.108 en octubre pasado.

"El termómetro para determinar si hay que mandar a un vecino a un abogado para comenzar el juicio es la voluntad de pago. Están aquellas personas que no pagan porque se quedaron sin trabajo, y también tenés a las que dejaron de abonar las expensas porque se cambiaron el auto y no les importa nada", agregó el especialista.

Por su parte, Albano Laiuppa, director de la plataforma Consorcio Abierto, consideró que es "esencial reforzar la comunicación entre administradores y vecinos, proyectar los pagos críticos del cierre de año y sostener la previsión para evitar morosidad". Y agregó: "El último tramo del año pone a prueba la organización de los consorcios: aguinaldos, mantenimientos y ajustes se suman a un contexto de alta exigencia".

Cuánto aumentaron las expensas

En la Ciudad de Buenos Aires, las expensas subieron el 2,6% en octubre de 2025 respecto a septiembre pasado. Mientras que en el noveno el valor promedio fue de 295.368 pesos, en el décimo alcanzó un valor promedio de 303.108 pesos, según un relevamiento privado. De esta manera, se ubicaron por encima de la inflación de octubre, que fue del 2,3% mensual.

En comparación con octubre del 2024, cuando las expensas en CABA rondaban los 221.441 pesos, el incremento interanual fue del 36,9%.