Sólo el 52,7% de los hogares tiene agua corriente, cloacas y gas natural

Servicios y vivienda

El 81,0% de los hogares y el 77,9% de las personas habitaron en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. Por otro lado, el 6,4% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales tuvieron una calidad insuficiente y el 12,6% lo hacieron en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente. En el caso de las personas, estos porcentajes asciendió al 8,0% y 14,1%, respectivamente

El 98,0% de los hogares, que albergaron al 97,7% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda. A su vez, dentro de estos hogares se distinguen aquellos que obtuvieron el agua a través de la red pública de agua corriente (89,6% de los hogares) o a través de perforación con bomba a motor (8,2%).

No obstante, el 2,0% de los hogares accedió al agua fuera de la vivienda. Este porcentaje ascendió al 2,3% en el caso de las personas.

El 91,0% de los hogares contó con acceso a la red de agua corriente; el 65,0% accedió a la red de gas natural y el 72,9%, a la red de cloacas.

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Mientras que el 9,0% de los hogares no accedió a la red pública de agua corriente; el 35,0% no dispuso de gas de red; y el 27,1% careció de conexión a las redes cloacales.

El 61,9% de los hogares fueron propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,4% de los hogares fueron propietarios de la vivienda solamente. Por su parte, el 20,5% de los hogares fueron inquilinos.

Salud y educación

El 65,4% de las personas contó con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 34,3% solo tuvo cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 10.293.000 personas.

El 97,8% de la población de entre 4 y 17 años asistió a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 2,2% no asistió, lo que representa 156.000 personas.

Si se desagrega este resultado por grupo de edad, se observó que la asistencia escolar de niños y niñas de 4 años alcanzó el 89,7%, de forma tal que la inasistencia es del 10,3%.

Los niños y niñas de 5 a 14 años suman el 99,1% de asistencia, es decir que el 0,9% de las personas de este grupo no asistieron a la escuela. En el caso de adolescentes de 15 a 17 años, se observó una asistencia escolar de 94,9%, y una inasistencia de 5,1%.