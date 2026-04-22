SanCor tampoco resistió: la Justicia confirmó la quiebra de la histórica cooperativa láctea

sancor_en_devoto La quiebra se decretó tras el fracaso del concurso preventivo y el crecimiento sostenido de la deuda.

Pese a la quiebra, el juez resolvió que la empresa continúe funcionando de manera provisoria mientras avanza el proceso judicial. La medida busca evitar un impacto inmediato sobre los más de 900 trabajadores y, al mismo tiempo, reducir las consecuencias negativas para proveedores y acreedores vinculados a la actividad productiva.

En paralelo, el fallo establece que los bienes de la compañía quedan bajo la administración de síndicos, quienes deberán preservarlos en condiciones adecuadas para su posterior venta. En ese marco, se prevé la apertura de un proceso de licitación para las plantas industriales, que podrían ser adquiridas en conjunto o de manera individual, lo que definirá el futuro de los activos de la cooperativa.