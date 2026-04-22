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La actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero

Según los datos del Indec, también se produjo un descenso del 2,6% con respecto a enero. La Industria manufacturera tuvo una fuerte caída.

El Estimador mensual de actividad económica (EMAE) cayó durante febrero 2,1% interanual y 2,6% con respecto a enero, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Se trata del peor retroceso intermensual en la actividad económica desde diciembre de 2023, según los datos del organismo. El mal desempeño en sectores clave, como la industria, el consumo tanto minorista como mayorista y la menor demanda de electricidad y gas, tanto por particulares como por parte de empresas.

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Indec: actividad económica

Indec: actividad económica

Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.).

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La actividad de Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura y ganadería (8,4% i.a.). La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

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Indec: actividad económica

Indec: actividad económica

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE.

También presentaron retrocesos significativos los impuestos netos de subsidios, con una disminución de 4,2%, y la administración pública y defensa, con una baja de 1,5%. Estos sectores explicaron gran parte de la contracción observada en el nivel general del indicador durante el mes analizado.

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El mensaje de Luis Caputo por los datos de actividad económica

Tras conocerse el dato oficial de actividad económica, Caputo utilizó sus redes oficales oficiales para argumentar que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, agregó.

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