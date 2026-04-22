Netflix pierde más de USD 50.000 millones en bolsa tras resultados trimestrales

Los analistas coinciden en que el principal factor detrás de la caída es la ausencia de una perspectiva más optimista. Informes de entidades financieras señalan que la guía de ingresos y márgenes operativos no mostró avances, pese a que la empresa proyecta ingresos de hasta 51.700 millones de dólares para 2026 con un margen del 31,5%.

En paralelo, el negocio publicitario aparece como uno de los motores de crecimiento. Netflix estima alcanzar unos 3.000 millones de dólares en ingresos por anuncios hacia 2026, impulsado por la expansión de su plan con publicidad y nuevas herramientas dentro de la plataforma.

Reed Hasting Reed Hastings de cofundador de Netflix y CEO hasta este año.

Sin embargo, el mercado también pone el foco en la capacidad de la compañía para transformar el alto nivel de consumo en ingresos sostenibles. A pesar del crecimiento en visualizaciones, persisten interrogantes sobre la rentabilidad a largo plazo.

La salida de Reed Hastings, prevista para junio, añade un elemento adicional de incertidumbre. Su figura es considerada clave en la construcción y expansión global de Netflix, por lo que su retiro genera interrogantes sobre el rumbo estratégico en esta nueva etapa.

Analistas del sector señalan que la combinación de resultados sin sorpresas positivas y el recambio en la cúpula directiva explica la reacción negativa del mercado. El cambio de liderazgo se produce en un momento en el que la compañía busca consolidar nuevas líneas de negocio. Además cabe recordar que la empresa se vió frustrada en sus planes de adquir a Warner Bros por 80 mil millones de dólares.

A pesar del escenario actual, el consenso del mercado mantiene una visión moderadamente positiva. La mayoría de las recomendaciones siguen siendo de compra, con un precio objetivo que proyecta una posible recuperación, aunque condicionada a señales más claras de crecimiento en los próximos trimestres.