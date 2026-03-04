Uno de cada cuatro dólares que entraron por exportación provinieron de la soja

Lo siguieron en orden de importanci el sector petrolero-petroquímico, con un 13,5%, a raíz del impulsa de Vaca Muerta, y el rubro automotriz, con un 10,1%.

Siempre hablando de las ventas al exterior , le siguieron en importancia el sector maicero con el 7,6%; oro y plata con el 5,6%, carne y cuero bovino con el 5,4%, el trigo con el 4,2%; girasol con el 2,5%; pesca con el 2,4% y los lácteos con el 1,7%.

Los detalles de las exportaciones de 2025

Las exportaciones de bienes alcanzaron U$s 87.111 millones en 2025, lo que representó un aumento interanual de 9,3%, a pesar de una caída de 0,6% en el índice de precios que fue ampliamente compensada por un incremento de 10,0% en el índice de cantidades, siempre respecto de 2024.

Los complejos exportadores representaron el 93,0% de las ventas totales al exterior del período. En particular, los complejos soja, petrolero-petroquímico, automotriz, maicero, oro y plata, carne y cuero bovinos, triguero, girasol, pesquero y lácteo concentraron el 77,7% del total de las exportaciones.

Aún sin el presente acuerdo comercial, las exportaciones argentinas a EE.UU. fueron record durante el año pasado.

La balanza comercial fue superavitaria en U$s 18.897 millones y registró una suba interanual de 15,4%, debido al incremento en las ventas de 9,2% y a la disminución de 21,8% en las importaciones..