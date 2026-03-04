En medio de la crisis, la Asociación Empresaria Argentina cambia de presidente

La renovación en la conducción de la cámara que agrupa a los dueños de las empresas más grandes del país se da en un contexto desafiante para el sector en medio del crecimiento de las importaciones, el avance de las reformas impulsadas por el Gobierno y los duros cuestionamientos del presidente Javier Milei a los ejecutivos.

En este sentido, tras el discurso de Milei en el Congreso, AEA expresó recientemente en un comunicado que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado”.

El planteo apunta a generar una instancia de intercambio fluido “de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

En poco tiempo, Lastra deberá lidiar con este complejo escenario en busca de acercar posiciones con la administración Milei. Actualmente, el ejecutivo es director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar-Telefónica, cargo que mantendrá hasta fin de mes para luego dar paso a su nueva responsabilidad al frente de AEA.

El empresario es abogado y en su segunda etapa acumula más de una década en distintos roles de la compañía de telefonía, donde tuvo un primer paso como director de Legales entre 2003 y 2007. Luego tuvo un impasse de cinco años en los que se desempeñó en IBM con la misma función. En 2013 retornó a Telefónica.

El paso de Campos por AEA consolidó a la entidad como referente del sector privado reuniendo a un conjunto de empresarios “con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de la Argentina desde la perspectiva empresaria privada, con especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para tal fin”.

En AEA participan personalmente los titulares de las empresas más importantes del país en el análisis de políticas públicas de interés general, entre los que están Luis Pagani del Grupo Arcor, Paolo Rocca de Techint, Marcos Galperín de Mercado Libre. Los miembros de la Asociación dirigen empresas que, en conjunto, emplean a 240.000 personas.