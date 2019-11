Ayer se conoció que la fiscal Laura Capra comenzó una investigación por una denuncia en el barrio Cabos del Lago, en Nordelta, cuando el hombre, de 36 años, fue hasta la casa de Jelinek, pero luego de pagar un monto se arrepintió, le quitó la plata e intentó huir en su auto, un Fiat 500 negro. En su escape, el denunciado habría agredido a dos empleados de seguridad y rompió una valla. En el video se ve como se lleva por delante la barrera de la casa de seguridad, la misma rompe la luneta trasera del auto lo que además pudo haber herido a uno de los guardias.

Jelinek habló ayer con el ciclo Involucradosy dio su versión del violento acontecimiento, por el que se molestaron sus vecinos. "Yo me mudé hace unos meses a Nordelta y festejé tres cumpleaños, con fechas seguidas. Eso molestó un poco a los vecinos. Pero yo antes les consulté al intendente y a la autoridad del barrio para hacer la fiesta. Y sí, capaz hubo alguna queja de algún vecino por la música. No va a volver a pasar. Ya pedí disculpas".

Luego, un cronista puntualizó: "¿Había una persona llamada Jesús, que tendría una denuncia de tus amigas, que se retiró del lugar de manera violenta, rompiendo una barrera?".

ADEMÁS:

Y fue entonces cuando apareció la mejor versión de Jelinek para tratar de alguna manera de explicar lo que había sucedido. A su estilo, la modelo afirmó que el hecho sucedió y lo describió: "Sí, eso fue terrible. Fue un amigo de una amiga mía. Supuestamente era un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y se fue corriendo con el auto. Era un asado en el que había niños. El rompió la barrera con el auto, no sé qué tomó que se enloqueció y se fue. Es algo que me sorprendió y me decepcionó muchísimo porque después me enteré que quería algo conmigo. ¡Peor todavía! Se fue con el auto a toda turbina, rompió la barrera y me hizo quedar mal a mí en el barrio", dijo la morocha, que desató la risa de los cronistas.

La frase "a toda turbina" queda entre sus registros como el de "lo dejo a tu criterio". Y esa frase también estuvo presente en la nota y fue cuando le preguntaron si habían consumido drogas en la noche y ella dijo eso.

Quedándose con la parte positiva del tema, Karina concluyó: "Esto me dejó una gran lección, porque uno invita a un amigo, que invita a un amigo, que te dicen que es de confianza y me pasó esto. Le puede pasar a cualquiera. Me pasó este garrón y me lo comí... Los vecinos se quejaron". Lo cierto es que a partir de la denuncia y de lo que se puede ver en las cámaras de seguridad, a Karina lo más probable es que la cite la Justicia para que cuente lo que pasó en esa noche que estuvo lejos de ser una noche de fiesta y que pudo terminar peor.