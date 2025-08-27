Detuvieron a la mamá de Ayelén Paleo acusada de formar parte de una red de trata y prostitución

Fue detenida Elizabeth Rodrigo, la madre de la bailarina, en una causa por trata de personas en distintas ciudades del país. Fue llevada esposada por la Policía.
Elizabeth Rodrigo, la mamá de la bailarina Ayelén Paleo, fue detenida luego ser acusada de integrar una red de prostitución de mujeres y se conoció el video del momento en que la Policía se la traslada esposada.
Estefi Berardi difundió en su cuenta de X la grabación donde se puede ver a a la mujer bajando de un auto esposada, escoltada por dos efectivos que la ingresaron a la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense.
Según versiones periodísticas, la mujer formaría parte de un grupo delicitivo que engañaba a mujeres ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas y luego las obligaban a prostituirse en departamentos ubicados en distintos puntos del país, como La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.
Elizabeth Rodrigo se encargaba de la logística y de fotografiar a las víctimas para luego publicar el contenido en páginas sexuales, según indicaron fuentes de la investigación.
En el operativo, junto a la mamá de Ayelén Paleo detuvieron a otras tres personas y rescataron a 12 mujeres, de entre 22 y 45 años.
Según la investigación, la red obligaba a las damnificadas a pagar 90 mil pesos para realizar los books de fotos, además de retenerles el 90% del dinero que ganaban.
Mientras que desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata asistieron a las femeninas liberadas.
La señalada como cabecilla de la red, Noelia Elizabeth Avalos, fue detenida en Berazategui, mientras que Carlos Molina, el presunto socio y regente de tres prostíbulos, fue demorado en La Pampa.
La otra supuesta integrante de la banda que fue aprehendida es Noelia Macarena Lacuadra, quien publicaba el material a través de Internet.
En el operativo secuestraron computadoras, celulares, cámaras, preservativos, lencería erótica, máquinas de contar dinero, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.
La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata y los detenidos serán trasladados a la Provincia de Buenos Aires para ser indagados.
Nota: Todos los detenidos son considerados inocentes hasta tanto se dicte sentencia firme condenatoria en su contra.
