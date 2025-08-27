Detuvieron a la mamá de Ayelén Paleo acusada de formar parte de una red de trata y prostitución

Estefi Berardi difundió en su cuenta de X la grabación donde se puede ver a a la mujer bajando de un auto esposada, escoltada por dos efectivos que la ingresaron a la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense.

Según versiones periodísticas, la mujer formaría parte de un grupo delicitivo que engañaba a mujeres ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas y luego las obligaban a prostituirse en departamentos ubicados en distintos puntos del país, como La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

Embed Detuvieron a la mamá de Ayelen Paleo por por la *Direccion Trata de Personas* respecto a una *"Organizacion delictiva interprovincial dedicada a la explotacion sexual. pic.twitter.com/1OmwS6KvYL — Estefi Berardi (@estefiberardi) August 27, 2025

Elizabeth Rodrigo se encargaba de la logística y de fotografiar a las víctimas para luego publicar el contenido en páginas sexuales, según indicaron fuentes de la investigación.

En el operativo, junto a la mamá de Ayelén Paleo detuvieron a otras tres personas y rescataron a 12 mujeres, de entre 22 y 45 años.

La investigación

Según la investigación, la red obligaba a las damnificadas a pagar 90 mil pesos para realizar los books de fotos, además de retenerles el 90% del dinero que ganaban.

Mientras que desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata asistieron a las femeninas liberadas.

La señalada como cabecilla de la red, Noelia Elizabeth Avalos, fue detenida en Berazategui, mientras que Carlos Molina, el presunto socio y regente de tres prostíbulos, fue demorado en La Pampa.

image

La otra supuesta integrante de la banda que fue aprehendida es Noelia Macarena Lacuadra, quien publicaba el material a través de Internet.

En el operativo secuestraron computadoras, celulares, cámaras, preservativos, lencería erótica, máquinas de contar dinero, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata y los detenidos serán trasladados a la Provincia de Buenos Aires para ser indagados.

Nota: Todos los detenidos son considerados inocentes hasta tanto se dicte sentencia firme condenatoria en su contra.