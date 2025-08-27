El picante ida y vuelta de Beto Casella y Tamara Pettinato

“Es el colmo. Padecí mucho personalmente todo lo del episodio Tamara”, dijo el conductor en Puro Show. Y agregó: “La verdad es que no puedo oponerme, no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desearemos la mejor suerte”.

“Lo que digo es que yo padecí personalmente mucho el estrés de todo ese affaire escandaloso. (la presencia de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada) Porque estaba en el medio, mi teléfono explotaba de gente que me decía ‘echala’, o ‘bancala’. Y fue mucha presión. Que me sacó un poco la presión cuando decidió renunciar”, recordó.

Cuando el periodista Juan Cruz Coscarelli contó que el ciclo de Pettinato se llamará Decime algo lindo, la reacción de Beto fue picante: “Mejor que ‘A solas con Tamara’ es ”.

Luego que la hija de Roberto Pettinato lo provocara con un video grabado desde los estudios de Bendita, Beto fue firme: “Que venga al piso no lo veo, porque va a ser un aire pesadísimo”.

“Pero si la promoción habitual, tradicional, el lunes arranca Tamara Petitnato, cuenten conmigo porque yo soy empleado del canal”, dijo.

La respuesta de Tamara

“¿Cómo te preparás para la vuelta en Canal 9?“, le preguntó el cronista de Puro Show y ella contestó: “Bien, muy bien. Estuvimos ensayando recién”. “¿Sabés que yo vine a buscar a tus compañeros de Bendita a ver cómo se toman tu vuelta? ¿Pudiste hablar con alguno de ellos?, preguntó y ella contestó: “No, no vi a nadie”.

“¿Tenés un buen vínculo con tus compañeros de Bendita?“, insistió el movilero mientras Edith Hermida le tocaba bocina desde su auto apurándola para poder entrar al canal. Entonces Tamara dijo: ”Con Edith, mirá qué amiga que es, que estamos de auto a auto diciendo maldades".

“¿Y Beto cómo creés que se tomó esto?“, siguió el periodista y Pettinato cerró picante: “¿Cómo voy a responder yo cómo se toman los demás un laburo que voy a hacer? No me interesa, no vi nada, yo empiezo un trabajo nuevo, estoy muy contenta, estrena este domingo, no voy a estar viendo después a quién le jode, a quién no".