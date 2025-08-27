Política |

Javier Milei sobre los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Habló por primera vez al escándalo de las supuestas coimas en la Andis en su caravana en Lomas de Zamora. Aseguró que denunciará al saliente funcionario.

El presidente Javier Milei se refirió este miércoles por primera vez al escándalo de los audios filtrados que involucran al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y negó de manera contundente las acusaciones de corrupción que salpican a su entorno.

El mandatario fue tajante en sus declaraciones a la prensa durante una caravana en Lomas de Zamora. "Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira", aseguró.

ADEMÁS: Guillermo Francos denunció una "operación política" por audios de Spagnulo

El Presidente no solo desmintió las acusaciones, sino que también adelantó que el Gobierno iniciará acciones legales contra el exfuncionario despedido. "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", sostuvo Milei.

Las escuetas declaraciones del jefe de Estado se produjeron en un clima de alta tensión, minutos antes de que su comitiva tuviera que ser evacuada de la caravana en Lomas de Zamora debido a enfrentamientos entre militantes.

ADEMÁS: Más audios de Diego Spagnuolo: "Es necesario sacar guita de algún lado"

La comitiva se desplazada por la Avenida Hipólito Yrigoyen, la artista principal del citado municipio, y debió acortar el trayecto. Incluso José Luis Espert fue visto yéndose del lugar en una moto.

El tuit de Javier MIlei

Luego de los incidentes que obligaron a evacuar su caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que responsabilizó a "los kukas tira piedras" por la agresión y llamó a sus seguidores a castigarlos en las urnas.

El mandatario posteó desde la Quinta de Olivos, donde se encontraba junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, ambos presentes durante los incidentes en el acto de campaña.

En su publicación, el Presidente calificó a los agresores como militantes "carentes de ideas" y enmarcó el ataque en una estrategia de violencia por parte de la oposición de cara a las próximas elecciones.

El mensaje del jefe de Estado refuerza su estrategia de polarización directa con el kirchnerismo en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas provinciales y nacionales.

