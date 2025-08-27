Lomas de Zamora: atacaron piedrazos a la caravana de Javier Milei

Los incidentes se registraron cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera, donde el clima violento y el temor a ser herido, hizo que el candidato y diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, que acompañaba al Presidente, se fuera en una motocicleta.

Por los incidentes, dos personas fueron detenidas. Además, según informaron fuentes policiales, por el momento habría un herido.

“Habíamos recorrido muchas cuadras en paz y plena alegría, hasta que nos empezaron a apedrear. Cayeron piedras muy cerca del Presidente y de Karina”, afirmó Espert en diálogo con TN.

El desembarco de Milei en el Conurbano y en pleno distrito peronista se convirtió rápidamente en un momento de máxima tensión.

El diputado libertario aseguró: “Cuando no hay argumentos recurren a la violencia ante la incapacidad de discutir”. Además, recordó que el lunes en Junín ya habían sido atacados. “Nosotros zafamos, pero otros militantes terminaron hospitalizados. No nos van a amedrentar, no importa lo que nos tiren”, remarcó.

Lomas de Zamora, un distrito clave

La visita del Presidente a Lomas de Zamora, un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, se produjo en el tramo final de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El tenso clima del acto se produjo también en la polémica por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntos hechos de corrupción en el Gobierno.

Poco antes de la evacuación, Milei se refirió por primera vez en público a las acusaciones. "Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", expresó el mandatario. La caravana, que buscaba potenciar a los candidatos locales y polarizar con el kirchnerismo, quedó completamente opacada por la violencia, que obligó a retirar de urgencia al jefe de Estado y a su equipo.

Espert confirmó que una de las fotógrafas personales del Presidente fue impactada por una de las piedras, en la zona del abdomen. No supo precisar si había más heridos.