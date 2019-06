Fabián Gianola: "Me cuesta decir no"

¿En qué punto de su vida se encuentra?

-Es de mucha paz. Tengo en claro que no quiero matarme haciendo televisión todos los días y que me fascina hacer teatro. Estoy disfrutando de mis tiempos. No tener necesidad de correr, está bueno.

La imagen que le devuelve el espejo, ¿le gusta?

-Sí. Estoy contento con mi imagen. La llevo con tranquilidad.

¿Su edad cronológica concuerda con la mental y espiritual?

-A veces, hago cosas que un tipo de mi edad, no puede hacer y, por momentos, me siento grande, de vuelta de varias cosas.

De lo cotidiano, ¿qué se le hace cuesta arriba?

-No existe algo que me pese demasiado. Hago con alegría lo que me toca. Llevo una linda vida. Agradezco lo que tengo.

Crack de la vida, ¿se nace o se hace?

-Eso tiene que ver con el destino, la personalidad, la suerte y las situaciones que te tocan vivir. Diría que es un mix entre lo que uno trae y lo que la vida te pone en el camino.

¿Qué es el dinero?

-Una herramienta que me permitió darle una buena educación a mis hijos, que mi familia tuviera lo que necesitaba y que llevara una vida agradable.

¿Dice lo que piensa o piensa lo que dice?

-Normalmente, no digo todo lo que pienso y pienso, cada vez más, lo que voy a decir.

¿En qué situaciones se enreda?

-Me cuesta decir que no cuando me piden algo, cuando tengo que asistir a la cena de alguien con el que tengo poco compromiso o ir hasta lo loma del traste para hacer una nota. Suelo enredarme en esas cosas.

¿Qué lugar le da a la familia?

-El primero. Mi familia es lo único importante que hice en mi vida.

¿Cuándo se está en condiciones de afirmar que se es un buen padre?

-Jamás, porque nunca vas a saber si en el resultado tuviste mucho o poco que ver. Yo intento dar todo. Trato de estar siempre junto a mis hijos, brindándoles amor y contención, pero no puedo jactarme de decir que soy un buen padre, eso lo diría Dios.

¿Con que no se jode?

-No se jode con los afectos, con la familia, con los amigos, con la verdad y con la justicia.

Si pudiera retornar al pasado para reparar algo que hizo mal o viajar al futuro para enterarse de lo que vendrá, ¿por qué optaría?

-Volvería al pasado para corregir las cosas mal hechas y pedir disculpas cuando no procedí bien.

¿Cómo le resulta vivir en la Argentina de hoy?

-Muy difícil, como a todos. Tampoco debe ser tan fácil vivir en otros países. ¡Qué sé yo! No soy quien para quejarme, cuando hay gente mucho más necesitada y con más problemas que yo. Me gustaría que el país estuviese mejor.

Si fuese médico y la Argentina su paciente, luego de examinarla, ¿de qué diría que padece?

-De falta de educación.

¿Paciente ambulatorio, terapia intermedia o intensiva?

-Está en terapia intermedia, porque hay países que se encuentran mucho más graves que el nuestro. Pienso que se debe hacer un gran trabajo de rehabilitación. En las escuelas debemos enseñar civilidad.

¿Por qué podría decir que usted es un buen ciudadano?

-Porque soy muy respetuoso y muy tranquilo, porque pago los impuestos y estoy al día.

¿Qué cáncer extirparía de la tierra?

-El de las enfermedades incurables, el de la guerra y el de la violencia.

¿Cómo actúa bajo presión?

-Bien, porque la presión saca lo mejor de mí. Soy medio inconsciente en cuanto a trabajar bajo presión. En ese sentido, no tengo problemas.

¿Cómo se lleva con el disenso?

-Muy bien. Creo que es la forma.

Por último, ¿qué debería contar una película sobre usted?

-La historia de un muchacho que tuvo una muy buena actitud frente a la vida y le salió bien.