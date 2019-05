Florencia Bertotti: "Venía reprimiendo las ganas de volver a actuar"

"Estos años viví de madre, tenía una vida doméstica; para canalizar mi veta artística escribía canciones y me sentía contenta porque podía manejar mis tiempos, pero desde que llegó esta obra a mis manos no pude negarme. Pasaron muchas cosas que en general no pasan, me interesó el libro y la idea de trabajar con este grupo de gente, y a la vez mi hijo hoy ya tiene 10 años", sintetizó Bertotti.

La pieza que atrapó a la ex "Floricienta" y "Niní" es del reconocido dramaturgo español Juan Carlos Rubio, y en esta versión contará con dirección de Manuel Gil González.

La trama sigue de cerca a dos personajes mujeres solitarias -Bertotti y Valenzuela- que se relacionarán entre sí.

"Son dos personalidades contrapuestas -contó la actriz de 36 años-, cada una ve la vida de una manera muy diferente y el encuentro entre ellas hace que se entreguen y se modifiquen: es una obra muy divertida por momentos y pasa por todos lo estados ánimo".

La comedia plantea desde un lugar filosófico el lado impredecible de la vida. "Habla de disfrutar al máximo lo que te esté tocando, me identificaba con eso, con como nos tomamos lo que pasa, podemos educarnos en la manera en que nos tomamos las cosas, disfrutar la vida hoy, y la obra en ese sentido tiene diálogos muy sagaces, muy mordaces y tiene mucho humor", apuntó Bertotti, pareja del actor Federico Amador desde años.

¿Se puede decir que vos sos naturalmente así? ¿Disfrutás cada momento?

-Soy una disfrutadora innata de todo, a todo le busco la vuelta para poder pasarla bien y también trato de generar que el clima de trabajo sea lindo, que haya muchas risas. El grupo humano es todo, a mí me gusta trabajar bien, tranquila, alegre, y en esta obra sucede eso.

¿Aceptaste la propuesta inmediatamente o te costó tomar la decisión de volver a las tablas?

-El asistente del director Juan Manuel Caballero me alcanzó el libro y primero dije "no". Después quedó ahí, en mi casa, pasaba y lo veía, cada tanto la relojeaba. Tenía ganas de volver a actuar, me las venia reprimiendo. Siempre termino trabajando en 40 mil horas, soy una obsesiva, me conozco. Pero ahora estoy emocionada y feliz con esta decisión. Venía reprimiendo las ganas de volver actuar.