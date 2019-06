La ex de "Tuqui" fustigó a Mario Pergolini por sus dichos

"Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido... y fue un viaje distinto, sin dudas", fue el comentario que eligió Mario Pergolini "evocándolo". Claro que tal reflexión tuvo consecuencias. La ex novia del hombre que supo divertir a los oyentes de Rock & Pop enseguida salió a cruzar al ex CQC y empresario.

"‘Él jamás criticó públicamente a ninguno y siempre los recordó con cariño, aunque le dolió que le hayan cerrado la puerta en la cara pero allá ellos con su conciencia", declaró Yanina Villegas.

Víctima de un accidente cerebrovascular el humorista, había sido relegado por amigos y colegas. "Tuqui presentó proyectos en varias radios y le han cerrado la puerta en la nariz. Literalmente. Imaginate, con su nariz, que no le decían Tucán en vano. Lo han golpeado muy fuerte. Por eso me dio bronca leer lo que decían algunas personas", sostuvo su ex.

Sobre el mensaje del conductor a través de su cuenta de Vorterix, la muchacha sostuvo. "Fue un comentario muy innecesario. Todos tenemos un pasado pero es más fácil recordar el del otro. Cuando murió, no quería escuchar ni leer nada porque sabía que iba a pasar lo que terminó pasando. Inevitablemente me mandaron cosas y tampoco pude evitar enojarme mucho. He contestado alguno que otro pero después me arrepentí, porque Tuqui no lo hubiese hecho. De todas maneras no lo borré porque es lo que pensé en el momento’, reconoció.