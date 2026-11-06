Los estrenos de noviembre que llegan a Netflix, Prime Video y Disney+

Plataforma: HBO Max

Género: Drama criminal

Duración: Seis episodios.

La producción brasileña retoma la historia de la comunidad de Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, y continúa el relato de la película homónima estrenada en 2002. La segunda temporada comienza después de la muerte del narcotraficante Curió, un hecho que desata una disputa por el control del territorio y profundiza los conflictos entre las organizaciones criminales.

En medio de la escalada de violencia, Berenice, interpretada por Roberta Rodrigues, asume un papel central en la lucha contra la corrupción política y la influencia de las milicias. Por otro lado, Jerusa (Andréia Horta), una abogada marcada por su pasado, busca vengarse de quienes destruyeron a su familia.

La nueva entrega también incorpora el recorrido de Leka (Luellem de Castro), quien encuentra en la música funk y las fiestas populares una forma de promover la unión y la resistencia entre los vecinos.

El elenco cuenta, además, con el regreso de Matheus Nachtergaele como Cenoura y Alexandre Rodrigues, entre otros actores. La dirección está a cargo de Aly Muritiba.

11 de noviembre: regresa El Señor de los Anillos a Prime Video

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder – Temporada 3

Plataforma: Amazon Prime Video

Género: Fantasía y aventura

Duración: Ocho episodios.

Después de dos años de espera, la historia ambientada en la Tierra Media continúa con una nueva temporada. La tercera entrega se desarrolla durante la guerra entre los Elfos y Sauron, quien busca forjar el Anillo Único para obtener el poder necesario para dominar a los distintos pueblos.

Tras la caída de Eregion, las fuerzas del Señor Oscuro avanzan sobre nuevos territorios. Elfos, Enanos y Númenóreanos deberán enfrentar una amenaza que pone en riesgo sus últimos bastiones y la supervivencia de sus comunidades.

La temporada tendrá ocho episodios, que se distribuirán en tres fechas: los primeros cuatro estarán disponibles el 11 de noviembre; los capítulos cinco y seis llegarán el 18, mientras que los dos últimos se estrenarán el 25 de noviembre.

La producción continúa expandiendo el universo creado a partir de las obras de J. R. R. Tolkien y cuenta con el equipo creativo encabezado por J. D. Payne y Patrick McKay.

11 de noviembre: un ritual que termina en terror en Netflix

El cuerpo

Plataforma: Netflix

Género: Terror y suspenso

Duración: Ocho episodios.

La nueva serie de Netflix combina terror adolescente, misterio y elementos sobrenaturales. La historia transcurre en un pequeño pueblo y sigue a un grupo de estudiantes de un colegio católico que integran un equipo femenino de baile.

Durante la noche de Halloween, las jóvenes organizan un ritual de iniciación para Grace, la nueva integrante del grupo. Sin embargo, la experiencia se sale de control y desencadena una serie de acontecimientos inexplicables.

Después del episodio, Grace comienza a experimentar cambios inquietantes, mientras sus compañeras sufren visiones y episodios extraños. Lo que inicialmente parece un incidente aislado termina afectando a toda la comunidad, que comienza a enfrentarse a sus propios secretos.

La serie fue creada por Quinn Shephard y cuenta con las actuaciones de Kristina Bogic, Sara Boustany, Sofia Wylie, Geena Meszaros y Shirley Chen, entre otras.

13 de noviembre: una desaparición sin resolver en Infamia

Infamia

Plataforma: HBO Max

Género: Thriller y drama policial

Duración: Seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

La producción española presenta la historia de Emma Cruz, una abogada interpretada por Susana Abaitua, que comienza a investigar la desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás.

El caso despierta en ella recuerdos dolorosos relacionados con la muerte de su hermana durante la infancia. A medida que avanza en la investigación, su interés profesional se transforma en una obsesión que la lleva a enfrentarse con los secretos de un pueblo donde algunos de sus habitantes parecen dispuestos a impedir que la verdad salga a la luz.

La serie está basada en la novela homónima de Ledicia Costas y fue rodada en distintas localidades del País Vasco. La dirección está a cargo de Agustina Macri y Beatriz Sanchís.

El reparto también incluye a Jon Olivares, Ane Gabarain, Jorge Bosch, Eva Llorach e Iñigo Gastesi. La producción cuenta con una canción original titulada Memoria, compuesta e interpretada por Leiva.

19 de noviembre: el escándalo de las criptomonedas llega a Netflix

Los altruistas

Plataforma: Netflix

Género: Drama y biográfico

Duración: Ocho episodios de aproximadamente 59 minutos.

Inspirada en hechos reales, esta miniserie reconstruye la historia de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes que buscaron transformar el sistema financiero mundial a través de las criptomonedas y terminaron involucrados en un fraude millonario.

Bankman-Fried fue el fundador de FTX, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, cuyo colapso en 2022 provocó pérdidas millonarias y una investigación judicial internacional. Tanto él como Ellison, quien había trabajado en su empresa, fueron condenados por delitos relacionados con el fraude.

La ficción sigue el ascenso de ambos, su relación personal y profesional y el derrumbe del proyecto empresarial que los llevó a convertirse en protagonistas de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.

Los personajes principales están interpretados por Anthony Boyle, en el papel de Bankman-Fried, y Julia Garner, como Ellison. La serie cuenta con Graham Moore como creador y guionista.

20 de noviembre: Percy Jackson inicia una nueva aventura

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – Temporada 3

Plataforma: Disney+

Género: Fantasía y aventura

Duración: Ocho episodios. Dos capítulos en el estreno y luego dos por semana.

La serie juvenil basada en los libros de Rick Riordan regresa con una nueva temporada inspirada en La maldición del Titán, el tercer volumen de la saga literaria.

En esta oportunidad, Percy deberá emprender una misión para rescatar a Annabeth, quien fue capturada por las fuerzas de Cronos. Mientras intenta encontrarla, el protagonista también tendrá que enfrentarse a una profecía del Oráculo de Delfos que podría determinar el futuro del Olimpo.

La historia vuelve a estar encabezada por Walker Scobell, acompañado por Leah Sava' Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart y Levi Chrisopulos.

La temporada debutará con sus dos primeros episodios el 20 de noviembre.

Un estreno para agendar: Blade Runner 2099 llega el 25 de noviembre

Otro de los lanzamientos anunciados para noviembre es Blade Runner 2099, que llegará a Amazon Prime Video el 25 de noviembre.

La serie lleva por primera vez el universo de la franquicia de ciencia ficción a una producción televisiva y estará protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer. La historia se sitúa en un futuro distópico y sigue a Cora, una fugitiva que se alía con Olwen, una replicante que enfrenta el final de su vida, para perseguir a un prófugo.

A medida que avanzan, ambas descubren una verdad que amenaza con alterar el equilibrio de la ciudad. La miniserie contará con ocho episodios y tendrá a Silka Luisa como showrunner y a Ridley Scott como productor ejecutivo.