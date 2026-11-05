Milei en España: arremetió contra el socialismo frente a Pedro Sánchez

Durante su discurso, el mandatario libertario advirtió que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa” y consideró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.

El paso de Javier Milei por la cumbre estuvo marcado por contrastes protocolares: no acudió a la apertura en el Teatro Real ni a la cena de gala en el Palacio Real, pero mantuvo un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El reclamo de soberanía por las Islas Malvinas

En otro pasaje de su intervención, el presidente Milei destinó un enfático mensaje a las autoridades del Reino Unido en torno al histórico litigio territorial del Atlántico Sur: “Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo”.

Milei regresó a España apenas dos semanas después de su última visita, el 21 de octubre, cuando llamó “impresentable dictador” a Sánchez. El español le recibió con una lona en la sede del PSOE, asegurando sentirse orgulloso de ser “zurdo”. Este miércoles, el mandatario argentino volvió a aterrizar en Madrid, pero no ha hecho aparición hasta este jueves. Este miércoles, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre, celebrada en el Teatro Real, y la posterior cena, en el Palacio Real, ofrecida por los reyes. En ese momento se encontraba con Santiago Abascal, líder de Vox.

Diez de los 22 países de la comunidad han estado representados por sus presidentes, además de Argentina. Entre ellos, Chile, por José Antonio Kast, a quien Isabel Díaz Ayuso ha reconocido con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Se han ausentado por contra los de Brasil, el recién reelegido Lula da Silva; o México, Claudia Sheinbaum, los más afines a Sánchez, así como la venezolana Delcy Rodríguez, entre otros.