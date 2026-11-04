El frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez tras faltar a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana

Milei quedó afuera de la foto.

Según publicó el diario El País, el mandatario argentino había solicitado una audiencia privada con Felipe VI a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero el pedido no fue tramitado. La explicación diplomática fue que se consideraba inconveniente que el monarca recibiera a Milei antes de un encuentro con Sánchez. La falta de respuesta habría influido en la decisión del Presidente de ausentarse de los actos oficiales.

El gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre ambos.

En lugar de participar de esas actividades, Milei se reunió con Santiago Abascal, líder del partido VOX y uno de sus principales aliados políticos en España. El encuentro fue difundido por la Oficina del Presidente y también por el propio dirigente español, quien agradeció la presencia del libertario y lo definió como su "amigo y aliado". Abascal será candidato en las elecciones españolas previstas para el próximo 29 de noviembre.