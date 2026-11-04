El frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez tras faltar a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana

Los mandatarios se estrecharon la mano durante el plenario en Madrid, pero el gesto fue distante. Milei había faltado a la inauguración del encuentro y, en su primera actividad, se reunió con Santiago Abascal.
El presidente Javier Milei y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizaron un frío y breve saludo este jueves en Madrid, durante el inicio del plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro entre ambos se produjo frente a las cámaras y con la presencia del rey Felipe VI, en medio de la fuerte pelea política que mantienen y después de los últimos insultos del mandatario argentino contra el dirigente socialista.
La escena fue uno de los momentos más esperados de la jornada. Milei saludó primero al rey Felipe VI, con quien intercambió sonrisas, y luego estrechó la mano de Sánchez, en un gesto mucho más distante y protocolar. No hubo muestras de cercanía entre los dos dirigentes, que mantuvieron un breve intercambio mientras se realizaba la recepción oficial de las delegaciones.
El cruce se produjo apenas dos semanas después de que el Presidente argentino visitara España y volviera a cargar contra Sánchez. En aquella oportunidad, durante un desayuno informativo, Milei lo calificó de "impresentable dictador", "corrupto" y "autoritario Pedrito", profundizando una pelea que lleva varios capítulos y que también tuvo repercusiones en la relación entre ambos países.
La tensión ya se había hecho notar desde el miércoles, cuando Milei llegó a Madrid y decidió no participar de la inauguración de la Cumbre Iberoamericana, que se realizó en el Teatro Real. Tampoco asistió a la cena de gala que ofrecieron el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real, pese a que ya se encontraba en territorio español.
Según publicó el diario El País, el mandatario argentino había solicitado una audiencia privada con Felipe VI a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero el pedido no fue tramitado. La explicación diplomática fue que se consideraba inconveniente que el monarca recibiera a Milei antes de un encuentro con Sánchez. La falta de respuesta habría influido en la decisión del Presidente de ausentarse de los actos oficiales.
En lugar de participar de esas actividades, Milei se reunió con Santiago Abascal, líder del partido VOX y uno de sus principales aliados políticos en España. El encuentro fue difundido por la Oficina del Presidente y también por el propio dirigente español, quien agradeció la presencia del libertario y lo definió como su "amigo y aliado". Abascal será candidato en las elecciones españolas previstas para el próximo 29 de noviembre.