La periodista dijo que el episodio ocurrió en 2025 y, más allá del impacto económico, significó un golpe emocional. "Me volvieron a sacar a mi padre, lo que quedaba de mi papá", lamentó. Los detalles de la estafa.
Barbie Simons decidió revelar uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante una entrevista en el programa En Subida, de Blender, la periodista contó que fue víctima de una estafa millonaria y perdió todo el dinero que había heredado de su padre, el recordado conductor Leonardo Simons.
Visiblemente emocionada, Barbie relató que el episodio ocurrió durante 2025 y representó un duro golpe emocional. Según explicó, el impacto no estuvo relacionado sólo con la pérdida económica, sino también con el valor afectivo que tenía ese patrimonio, vinculado con el esfuerzo, el trabajo y el legado de su padre.
“Posiblemente, el año pasado atravesé uno de los más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá, porque me sucedieron muchas cosas en lo personal. Tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”, recordó durante la charla.
La periodista explicó que el dinero perdido formaba parte de un fondo que había conservado durante años y nunca había necesitado utilizar, ya que desde muy joven pudo sostenerse económicamente gracias a su propio trabajo. “Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué porque toda mi vida laburé y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Y era un seguro, un respaldo, mi jubilación”, confesó.
Con la voz quebrada, Barbie también dejó en claro que el dolor fue mucho más profundo que una pérdida de dinero. “Me golpeó mucho porque es eso... Me volvieron a sacar a mi papá, lo que quedaba de mi papá. Su esfuerzo, su trabajo”, expresó.
Al referirse a la manera en que perdió el patrimonio familiar, Barbie brindó detalles de la operación financiera en la que había invertido sus ahorros. Según contó durante la entrevista, decidió colocar un monto de dinero en una mesa de inversión, una modalidad a la que recurren otras personas para obtener rendimientos. “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, explicó.
Además, señaló que inició acciones judiciales para intentar recuperar el dinero, aunque el proceso no tuvo el resultado esperado. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró la conductora.
En ese sentido, insistió en el significado que tenía para ella ese dinero, al que consideraba una parte del esfuerzo que su padre había realizado durante su carrera en los medios. "Fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo", resumió.
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