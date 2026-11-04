Con la voz quebrada, Barbie también dejó en claro que el dolor fue mucho más profundo que una pérdida de dinero. “Me golpeó mucho porque es eso... Me volvieron a sacar a mi papá, lo que quedaba de mi papá. Su esfuerzo, su trabajo”, expresó.

Cómo fue la estafa millonaria que sufrió Barbie Simons

Al referirse a la manera en que perdió el patrimonio familiar, Barbie brindó detalles de la operación financiera en la que había invertido sus ahorros. Según contó durante la entrevista, decidió colocar un monto de dinero en una mesa de inversión, una modalidad a la que recurren otras personas para obtener rendimientos. “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, explicó.

Además, señaló que inició acciones judiciales para intentar recuperar el dinero, aunque el proceso no tuvo el resultado esperado. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, aseguró la conductora.

En ese sentido, insistió en el significado que tenía para ella ese dinero, al que consideraba una parte del esfuerzo que su padre había realizado durante su carrera en los medios. "Fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo", resumió.