Pampita contó el "operativo" que armó para ver al Papa León: "Voy a acampar..."

EL KIT DE PAMPITA PARA VER AL PAPA

"Me voy a llevar unos sanguchitos. Una buena bolsa de dormir, que la levé porque la están usando mis hijos. Estaba para tirarla", dijo Carolina, entre risas.

"También, llevaremos bebidas. Y que Dios nos acompañe", finalizó Ardohain, sobre todo lo que incluye los preparativos que tuvo en cuenta para las largas cantidad de horas que esperará para estar cerca del escenario central, donde el Santo Padre le hablará a todos los fieles, desde el Monumento a los Españoles, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo.