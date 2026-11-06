Pampita contó el "operativo" que armó para ver al Papa León: "Voy a acampar..."

La conductora anticipó cómo será su logística para estar lo más cercana posible al escenario, donde se dará la misa que ofrecerá el Sumo Pontífice, en el Monumento a los Españoles.
Tal como lo anticipó semanas atrás, Carolina Pampita Ardohain integrará el listado de famosos fieles que quieren presenciar la misa que el Papa León dará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la madrugada del próximo lunes nueve, la exmodelo acampará para estar lo más cerquita posible del escenario principal.
"Me decían que para qué dije que iba a acampar porque, ahora, un montón de gente se avivó... Entonces, ahora es como que tengo más competencia. Voy a ir desde temprano. Estaré doce horas antes de la misa", contó la conductora, en la previa a participar de la conducción de un evento, en un shopping de Lomas de Zamora.
"Ya tengo todo organizado. La bolsa de dormir, me voy con el bolsito... El tema baño es algo que se me está complicando pero yo creo que algo vamos a resolver. Porque, una vez que ingresás, ya no podés salir mas hasta el día siguiente, quedaste ahí adentro", compartió, Carolina, sobre lo que más le "preocupa" sobe la logística de acampe.
"Voy con dos amigas con las que somos muy devotas. Imagínate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, así que se va a sentir una energía muy especial. Vamos a disfrutar", definió Pampita, entusiasmada por la experiencia religiosa que tiene por delante.
"Me voy a llevar unos sanguchitos. Una buena bolsa de dormir, que la levé porque la están usando mis hijos. Estaba para tirarla", dijo Carolina, entre risas.
"También, llevaremos bebidas. Y que Dios nos acompañe", finalizó Ardohain, sobre todo lo que incluye los preparativos que tuvo en cuenta para las largas cantidad de horas que esperará para estar cerca del escenario central, donde el Santo Padre le hablará a todos los fieles, desde el Monumento a los Españoles, en pleno corazón del barrio porteño de Palermo.
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