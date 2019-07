Salir con los chicos... ¡¡y pasarla genial!!

Sin embargo, recrear cada momento con los hijos e intercambiar intereses y deseos, puede ser el puntapié contra la queja y el inicio a favor del buen vínculo. Por más que el descanso resulte demasiado acotado y en caso de que un viaje de relax no esté a nuestro alcance, salir con los chicos representa una experiencia que entonces sí quedará guardada en la retina como una vivencia inolvidable.

Qué decir si esto sucede como testigos de un concierto, una obra de títeres, juegos espontáneos o un show musical. Ahí, la sonrisa renace contagiosa y la complicidad de los adultos con los hijos conlleva a un viaje que poco o nada tiene que ver con la rutina.

Un par de meses atrás, la directora del teatro Colón, compartía con POPULAR su primera experiencia al visitarlo. "Me recuerdo niña y cuánta fantasías habré armado a partir de disfrutar del teatro y el ballet", describió María Victoria Alcaraz.

"Aquello que se le comunica a un chico puede durar en su memoria toda la vida", confirma Pablo Gorlero, director de Saltimbanquis. Pero eso no es todo, también quedan los olores y las ganas de recrear en casa, la experiencia de la salida. Casi como Bonnie en Toy Story 4 y su felicidad luego de construir a Forky su primer juguete. De los momentos compartidos, puede resurgir la creatividad, por qué no decirlo, también afectiva.

Como sea, evaluar los puntos de vista de los chicos, mostrar buena predisposición para comprender la inquietud de unos y otros (en caso de sumar al/los hijos, primos, amigos, sobrinos, etc) y no precipitarse frente a las quejas o fastidios (la resistencia por lo nuevo o lo desconocido no es exclusividad de los niños) deberían ser primeras reglas para lograr una jornada de lujo.

Salir con tiempo. Suponer que el paseo o el espectáculo se inicia con los protagonistas en el lugar, implica pecar de inocente. En tal caso recuerde quién es el adulto y organícese con sinceridad. No se puede correr con ni en contra de la corriente. Mostrarse calmo, además de transmitir confianza, puede ser contagioso y para bien.

ADEMÁS:

Rating: Marley cambió de horario y perdió la punta

Top Gun: Maverick | Tom Cruise vuelve a ser un ídolo del aire en su primer trailer

Aprovechar la muy nutrida oferta de los diferentes espacios oficiales, facilitan también nuestra agenda si de pensar el bolsillo se trata. Por supuesto que resulta complejo vencer la tentación de los tanques taquilleros, pero también acota nuestra perspectiva quedando sujetos como meros espectadores. Además de la posterior acción mecánica de actuar como voraces consumidores, privilegiando la gula antes que el paladar. Se aconseja estar al tanto de las ofertas de los municipios de su ciudad. Así los chicos tienen la chance de conocer artistas y talentos más cercanos, la identificación por sus obras, puede ser una primera motivación para iniciarlos en sueños propios.

Para esto El CCK (Sarmiento 151, CABA) apostó al Espacio Infancia y varias salas del ex Palacio de Correos. Ronda de Risas propone encuentros participativos que utilizan el lenguaje musical para generar un vínculo con otras artes. Hasta el jueves 3 de agosto se realiza un ciclo especial de conciertos con Señales de agua, Triciclas, Hugo Figueras, Valor Vereda y Chipá Chipá, entre otros. Los talleres de percusión, ritmos, teatro y música ancestral estarán a cargo de Kiki Gaggino, Lucas Trosman, Mache Figini y Graciela Mendoza.

Mundos imaginarios ofrece actividades permanentes y rotativas: talleres de pintura en atriles, máscaras fantásticas, vinchas, estalactitas, ciudades imaginarias, murales, antifaces, títeres y sellos.

También existe el Rincón Bebé dedicado a los de 0 a 2 años, con rondas de canciones, mimos y juegos musicales por las tardes.

No faltan los rincones literarios, una propuesta visual, Luz, cámara, ¡acción!, sala de ensayo de coro y dos obras de Marisé Monteiro: y Canciones de la Plaza, ideal para los fans de los títeres.

Recoleta, para millenials Con el Imaginódromo como consigna, el museo dispuso 250 actividades a pura adrenalina. Durante las dos semanas de vacaciones niños y adolescentes van a poder asistir a talleres pensados para ampliar las fronteras de la imaginación: stop motion, animación, de creación de memes, circuitos electrónicos, ilusiones ópticas, ofertas difíciles de eludir además de escultura, teatro de sombras, collage, historietas y más. Las rimas improvisadas, el graffiti y los diferentes estilos de baile urbano también tomarán el edificio en un festival de hip-hop con competencias de freestyle, breaking, workshops y mucho más que convocará a fanáticos de la escena pero que también será una gran muestra de cultura emergente para visitantes ocasionales.

Shows de grupos adolescentes y jóvenes como La Otra Cara de la Nada, Lucía Tacchetti, Emilita Puey, Daiana Leonelli e Ine Maguire. El Espacio Clave, base operativa de Clave, la plataforma de contenidos adolescentes del Recoleta, estrenará una nueva intervención de cara a la tercera edición del Festival Clave.

Los amantes del hip hop hoy cuentan con una jornada a su medida e ininterrumpida de 11 a 22.

La música también es otra opción. El 24 Emilita Puey hará un recital en la Terraza a las 15 y al día siguiente Lucía Tacchetti, a la misma hora. En tanto, los chicos que quieran aprovechar el domingo 28 pueden ver a Rocco Posca a las 17:30, jornada destacada como cultura rap y que incluye un torneo de freestyle organizado por Juancin. de 15 a 19.30, en el Espacio Cultura Hip Hop (Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Como siempre, no hay que olvidarse de salir con cierta anticipación y, ante cualquier duda, consultar las páginas oficiales