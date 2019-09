Silvia Kutika: "Voy como un toro"

Tiene el sexo en paz y lo vive con libertad. Siente que el tiempo robusteció su pasión. Le gustaría andar más liviana por la vida. No se deja avasallar por las urgencias cotidianas. "No dejo que nada me detenga, voy con las mochilas que tengo que cargar", asume.

En esta oportunidad Silvia Kutika- quien se encuentra protagonizando la comedia ‘Tengamos el sexo en paz’ de Darío Fo, que se halla en gira nacional- contesta sin rodeos a los interrogantes que surgieron en el siguiente reportaje.