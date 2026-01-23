Argentina suma nueve universidades entre las mejores del mundo: el ranking completo

El ranking por disciplinas abarca Arte y Humanidades, Negocios y Economía, Ciencias de la Computación, Educación, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina, Física, Psicología y Ciencias Sociales. La metodología utiliza los mismos 18 indicadores del ranking global (calidad de la enseñanza, entorno de investigación, impacto académico, proyección internacional y vínculo con la industria), ajustados según cada campo de estudio.

En la cima de la clasificación se ubica el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que lidera tres áreas: Artes y Humanidades, Negocios y Economía y Ciencias Sociales. Estados Unidos y el Reino Unido concentran la mayoría de los diez primeros puestos en las distintas disciplinas. Solo Harvard, Stanford y Cambridge logran aparecer en el top ten de las once áreas evaluadas.

El informe también destaca el crecimiento de las universidades chinas. Según THE, China es el país asiático con mejor desempeño en los primeros lugares del ranking, con siete universidades dentro del top 10, frente a cuatro en la edición anterior. El top cinco global por disciplinas está integrado por la Universidad de Oxford, el MIT, la Universidad de Princeton, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard.

“Los datos de este año aportan nueva evidencia sólida de la emergencia de un nuevo orden mundial, en el que el dominio occidental en la educación superior y la investigación está siendo desafiado de manera sostenida por el rápido ascenso de las potencias de Asia Oriental”, señaló Phil Baty, jefe de asuntos globales de THE, quien remarcó el avance chino en áreas estratégicas como Ciencias de la Computación y Ciencias Físicas.

En América Latina, Brasil volvió a consolidarse como el país con mejor posicionamiento regional. La Argentina ocupa el séptimo lugar, con nueve universidades incluidas en el listado, una más que en la medición anterior y seis más que hace dos años. Desde el ranking británico señalaron que el sistema universitario argentino atravesó un período complejo, marcado en 2023 por la inflación y el recambio presidencial.

Las disciplinas donde brillaron las Universidades argentinas y ¿Por qué no está la UBA en el ranking?

En el detalle por disciplinas, la Universidad Católica Argentina (UCA) es la única institución del país que figura entre las 500 mejores del mundo en Derecho. En Arte y Humanidades, la UCA comparte el rango 601-800 con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), mientras que las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo y Rosario se ubican por debajo del puesto 800.

Universidad Católica Argentina

En Educación, la UNLP aparece en el rango 601-800, mientras que en Negocios y Ciencias de la Computación las universidades argentinas se posicionan luego del puesto 1000. La Universidad Nacional de Córdoba figura a partir del puesto 601 en Psicología y, en Medicina, comparte el rango 801-1000 con la Universidad Austral. En esa disciplina, las universidades nacionales de La Plata, Rosario y el Litoral quedaron por debajo del puesto 1000.

unlp01_result.jpg

En Ciencias de la Vida, la UNLP y la UNSAM se ubican en la franja 801-1000, seguidas por las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, Rosario y el Litoral. En Ingeniería, todas las casas de altos estudios argentinas evaluadas (Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, San Martín y el Litoral) aparecen a partir del puesto 1251. Un escenario similar se repite en Ciencias Sociales, donde las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario y San Martín se posicionan luego del puesto 1000.

En Física, la Universidad Nacional de La Plata figura en el rango 1001-1250, mientras que la Universidad Nacional de Córdoba se ubica por debajo de esa posición.

Universidad austral

En la clasificación global, sin discriminar por disciplinas, la Universidad Austral fue reconocida por segundo año consecutivo como la mejor de la Argentina, aunque registró su posición más baja hasta el momento: cayó del rango 1001-1200 al 1201-1500. El resto de las universidades argentinas incluidas —las nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario, San Martín, el Litoral y la UCA— se ubican a partir del puesto 1500.

Por ultimo hay que destacar que la Universidad de Buenos Aires (UBA) no figura en el ranking, ya que el THE no recopila datos de forma directa y requiere que sean las propias instituciones las que los envíen para participar de la evaluación.