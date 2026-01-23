Economía |

Los salarios perdieron frente a la inflación en noviembre

Según los datos del Indec, el poder adquisitivo de los ingresos fue menor que el aumento de precios. De todos modos, hubo una recuperación interanual.

El poder adquisitivo de los ingresos continúa teniendo dificultades para recuperarse frente a la inflación. Según el último índice de salarios distribuido este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En noviembre de 2025, el índice de salarios se incrementó 1,8% mensual, mientras que la inflación de ese mes escaló 2,5%. Mientras que a nivel interanual en cambio, la suba de los sueldos fue del 40,3%, muy por encima del 31,4% que subieron los precios en ese período.

El crecimiento mensual se debió a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,2% en el sector público y 1,7% en el sector privado no registrado.

En noviembre de 2025, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 1,3% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 1,1%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 21,3% y 33,5%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 19,0% para el subsector público nacional y de 31,2% para el subsector público provincial.

Cómo se calcula el índice de salarios

El Índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.

La serie muestra la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público desde noviembre de 2015 en adelante. A partir de octubre de 2016 se incorporó la serie del sector privado no registrado y el cálculo del Índice de salarios total, que resulta de la agregación de los índices de salarios de los componentes mencionados.

