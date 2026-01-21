Mundial del Helado Artesanal: Argentina subió nuevamente al podio en Italia

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros constituyeron la selecta argentina que se midiò en ocho competencias frente a 11 países de los cinco continentes: Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur.

720 Singapur, Francia y Argentina en el podio de la Gelato World Cup 2026.

El campeòn del Mundial fue Singapur y en segundo lugar se ubicó Francia. Esta fue la 46° edición de la competencia. En el anterior certamen, Argentina quedó cuarta.

El equipo nacional estuvo integrado por Eduardo Zacaria (56 años, de Coronel Brandsen PBA) en su rol de capitán; Diego Colaneri, heladero, (45 años, Villa Luzurriaga, PBA), Diego Calculli, pastelero (31 años, CABA) y Sergio Federico Mercado, chocolatero (45 años, Caseros, PBA).

El presidente de AFADHYA y Maestro Heladero, Maximiliano Maccarrone, fue elegido como presidente del Jurado de la GWC 2026, un cargo que por primera vez lo ocupa un americano. Maccarrone expresó: "El Helado Artesanal es embajador de nuestra gastronomía ante el resto de las naciones. Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo. Hoy, el Helado Artesanal se suma con fuerza a esta representación de identidad nacional y planta bandera representando en lo más alto a nuestro país en el mundo".

gelato world cup 2026 La Selección Nacional de Helado Artesanal festejando el tercer puesto.

¿En qué consistió la competencia?

Se realizaron 8 desafíos diferentes que abarcaron desde entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, mono porción en vaso, mignones de chocolate, el armado de un “Vassoio Tronquetto” y paletas glaseadas hasta pruebas sorpresa con una “mistery box”; una pieza artística como la escultura de chocolate y la presentación del buffet final.

La primera prueba fue la "mistery box", en la que se le dio un ingrediente sorpresa con el que tuvieron que crear un helado. El conjunto nacional recibió frambuesa como materia prima y crearon un delicioso sorbete de frambuesa y romero, que despertó gran interés por la intensidad de su sabor, color y textura.

En el desafío de Vassoio Tronquetto, el equipo argentino elaboró una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé; junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almibar. Adentro, tenía una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa.

720 (1) Argentina recibiendo la distinción por la tercera ubicación.

En la prueba de paletas heladas, crearon una paleta con corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con una cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra. Después, hicieron una paleta con corazón de salsa de caramelo junto con helado de maní tostado y helado de chocolate con leche en su interior; con una cobertura de glaseado de mango maracuyá, y decorado con gelatina de mango maracuyá, baño de chocolate blanco y maracuyá y Tuille. Ambas presentaciones con forma de alas de mariposa.

Para la "copa helada”, hicieron un helado de mango y lima, que fue el protagonista, combinado con un bizcocho de lima con crocante. En la parte superior, un sorbet de vainilla e ylang ylang (esencia aromática del perfume Coco Channel) con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa; completaron la presentación.

En el desafío de la torta helada, la más llamativa y difícil de la competencia, la presentación argentina buscó mostrar en el centro una mariposa.

Los argentinos realizaron una base de bizcocho de lima con crocante de lima pistacho; una primera capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada por fuera con gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de vigna e hibiscus. En su interior, una capa de bizcocho de lima, seguida de otra capa de helado de yogurt de vainilla y en su centro; y una mariposa compuesta por sorbet de vigna frambuesa y yuzu, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de casis.

Para la prueba de los Mignones, en la que debían presentar 3 elaboraciones a base de chocolate, la Selección Nacional del helado presentó:

- Un mingón de chocolate blanco: con una base de bizcocho de maracuya con crocante, helado de chocolate blanco en su interior, una cobertura de glaseado de wasabi y un corazón de salsa de frambuesa y lima.

- Un mignon de chocolate con leche: con una base de bizcocho de chocolate con crocante y un interior con helado de chocolate con leche y semifrío de arándano con jengibre. Para la cobertura, un glaseado de frambuesa con decorado de gelatina de frambuesa y gelatina de maracuyá; y en el corazón, salsa de moras.

- Un mignon de dulce de leche: con una base de panetone de dulce de leche al café y lemoncello; helado de dulce de leche al café en su interior con una cobertura de semifrío de banana y cobertura de glaseados de mandarina y mango con decorado de salsa de mandarina, vainilla y lima y salsa de frambuesas.

En la prueba del helado salado o “gastronómico” Argentina hizo un helado con una propuesta sofisticada y audaz: tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.