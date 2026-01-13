Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% durante 2026

La cifra marca una desaceleración respecto al 4,6% estimado para el año pasado. La moderación del crecimiento está relacionada con la incertidumbre registrada en octubre por el proceso electoral.
El Banco Mundial proyectó que la economía de la Argentina crecerá 4% en 2026, una cifra que marca una desaceleración frente al 4,6% estimado para 2025. El dato surge del informe Perspectivas Económicas Mundiales, difundido en enero de 2026, y ubica al país entre los de mayor crecimiento de la región, aunque con señales de alerta sobre el contexto interno.
Según explicó el organismo, la moderación del crecimiento está vinculada a la incertidumbre política interna registrada hacia fines de 2025, en pleno proceso electoral. Ese escenario generó presiones cambiarias y subas en las tasas de interés, factores que, según el informe, afectan la demanda interna y limitan el ritmo de la actividad económica.
El documento señala que estos movimientos financieros tienen impacto directo en el consumo y la inversión, dos motores clave del crecimiento. En ese sentido, el Banco Mundial advierte que la estabilidad política y económica resulta determinante para sostener la recuperación.
En este contexto, el organismo destacó el rol del Gobierno de Estados Unidos, que brindó apoyo financiero a la Argentina a través de líneas de swap, una herramienta que ayudó a estabilizar las condiciones del mercado. Además, remarcó que la implementación de una banda cambiaria en abril de 2025 aportó mayor flexibilidad al sistema cambiario y funcionó como amortiguador ante shocks externos.
A pesar de la desaceleración prevista, la Argentina se posiciona como el tercer país de América Latina con mayor crecimiento en 2026, solo detrás de Panamá y República Dominicana, lo que muestra un desempeño relativo positivo dentro de la región.
A nivel mundial, el Banco Mundial proyecta que la economía global crecerá 2,6% en 2026 y 2,7% en 2027, en un escenario de mayor resiliencia frente a tensiones comerciales y cambios en las políticas económicas. Sin embargo, el organismo advierte que el alto nivel de deuda pública y privada representa un desafío para los próximos años.
