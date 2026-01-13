Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% durante 2026

Según explicó el organismo, la moderación del crecimiento está vinculada a la incertidumbre política interna registrada hacia fines de 2025, en pleno proceso electoral. Ese escenario generó presiones cambiarias y subas en las tasas de interés, factores que, según el informe, afectan la demanda interna y limitan el ritmo de la actividad económica.

Sin-titulo-15 El informe incluye proyecciones para 2026 y 2027.

El documento señala que estos movimientos financieros tienen impacto directo en el consumo y la inversión, dos motores clave del crecimiento. En ese sentido, el Banco Mundial advierte que la estabilidad política y económica resulta determinante para sostener la recuperación.

En este contexto, el organismo destacó el rol del Gobierno de Estados Unidos, que brindó apoyo financiero a la Argentina a través de líneas de swap, una herramienta que ayudó a estabilizar las condiciones del mercado. Además, remarcó que la implementación de una banda cambiaria en abril de 2025 aportó mayor flexibilidad al sistema cambiario y funcionó como amortiguador ante shocks externos.

44545_landscape Aunque la Argentina seguirá entre las economías que más crecerán en la región, el Banco Mundial anticipa una desaceleración para 2026 y apunta a factores políticos internos.

A pesar de la desaceleración prevista, la Argentina se posiciona como el tercer país de América Latina con mayor crecimiento en 2026, solo detrás de Panamá y República Dominicana, lo que muestra un desempeño relativo positivo dentro de la región.

A nivel mundial, el Banco Mundial proyecta que la economía global crecerá 2,6% en 2026 y 2,7% en 2027, en un escenario de mayor resiliencia frente a tensiones comerciales y cambios en las políticas económicas. Sin embargo, el organismo advierte que el alto nivel de deuda pública y privada representa un desafío para los próximos años.