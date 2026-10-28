El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares en las aulas

En el comunicado, también destacaron que la presencia de pantallas en la vida cotidiana representa un desafío tanto para los jóvenes como para los adultos. En ese sentido, remarcaron la necesidad de generar mayor conciencia sobre las consecuencias del uso de dispositivos digitales.

La institución busca, de esta manera, promover hábitos tecnológicos responsables y contribuir a un entorno digital más saludable para toda la comunidad educativa.

Las excepciones previstas por la normativa

La prohibición contempla algunas situaciones particulares. Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos cuando existan necesidades vinculadas con la salud o la accesibilidad.

Asimismo, los equipos estarán permitidos cuando un docente indique su uso como complemento de una actividad pedagógica.

La disposición quedó formalizada mediante la Resolución N.º 12/2026, aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo, y alcanza a todos los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.