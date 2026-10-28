El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares en las aulas

La medida alcanza a teléfonos, tablets y otros dispositivos electrónicos durante las clases. La normativa prevé sanciones para quienes no la cumplan y contempla excepciones por motivos de salud, accesibilidad o actividades pedagógicas.
La medida fue comunicada por las autoridades de la institución, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de mejorar la atención de los alumnos, fomentar su participación y preservar el aula como un espacio de aprendizaje e interacción social.
“En las aulas del Colegio ya no está permitido el uso de teléfonos. Todos tenemos que tomar conciencia de la importancia del espacio del aula y del momento de la clase. No queremos que decaiga la atención ni la participación de los estudiantes en las clases, ni que se erosione el aula y el Colegio como espacio de socialización”, señalaron en un comunicado.
Desde el establecimiento explicaron que el uso de dispositivos electrónicos puede generar interrupciones frecuentes por las notificaciones, reducir la atención que los estudiantes prestan a los docentes y dificultar el seguimiento de los contenidos.
Además, las autoridades advirtieron sobre el aumento de los llamados de atención, la disminución de las interacciones entre compañeros y de la socialización durante los recreos, así como la exposición a conflictos en los entornos digitales.
En el comunicado, también destacaron que la presencia de pantallas en la vida cotidiana representa un desafío tanto para los jóvenes como para los adultos. En ese sentido, remarcaron la necesidad de generar mayor conciencia sobre las consecuencias del uso de dispositivos digitales.
La institución busca, de esta manera, promover hábitos tecnológicos responsables y contribuir a un entorno digital más saludable para toda la comunidad educativa.
La prohibición contempla algunas situaciones particulares. Los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos cuando existan necesidades vinculadas con la salud o la accesibilidad.
Asimismo, los equipos estarán permitidos cuando un docente indique su uso como complemento de una actividad pedagógica.
La disposición quedó formalizada mediante la Resolución N.º 12/2026, aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo, y alcanza a todos los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires.