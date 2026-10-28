Noviembre llega con aumentos en alquileres, transporte, prepagas y servicios

Con la tarjeta SUBE registrada, el costo del pasaje variará según la jurisdicción y la distancia recorrida.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Para las líneas numeradas del 200 en adelante, los valores serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.263,69.

De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65.

De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60.

De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En las líneas que circulan por territorio porteño, las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $956,38.

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55.

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

Por su parte, el boleto del subte porteño también tendrá un incremento del 3,9%. Con la SUBE registrada, el pasaje costará $1.888.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas tendrán un aumento del 3,9% durante noviembre.

Para los vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costará $4.974 en horario no pico. Para las horas pico, el texto original informa una tarifa de $7.0497.

En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $2.072,43 en horario no pico y de $2.930,85 en horario pico.

Combustibles

Los precios de la nafta y el gasoil también tendrán nuevos incrementos como consecuencia de la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuyos ajustes fueron postergados por el Poder Ejecutivo.

Al igual que ocurrió en meses anteriores, la suba se trasladará directamente a los surtidores y se aplicará sin un anuncio previo.

Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 3% en noviembre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, las instituciones educativas todavía no habían informado modificaciones en los aranceles para ese mes.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos aumentos en sus planes de salud, con una suba promedio estimada del 2,3%.

El porcentaje final dependerá de la compañía, el plan contratado y la región del país. De acuerdo con las previsiones difundidas, el incremento se ubicará por encima de la variación general de los precios registrada durante los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de los servicios públicos continuarán con las actualizaciones mensuales previstas en los esquemas vigentes.

Por ese motivo, durante noviembre los usuarios recibirán facturas de electricidad, gas natural y agua con nuevos aumentos.