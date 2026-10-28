Flávio Bolsonaro ya llegó a Estados Unidos tras pasar por Argentina y eludir a la Justicia de Brasil

Flávio Bolsonaro afirmó que recibió la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.

El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.

La noticia de la salida de Bolsonaro se conoció horas después de que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconociera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje realizado el domingo.