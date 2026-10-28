Flávio Bolsonaro ya llegó a Estados Unidos tras pasar por Argentina y eludir a la Justicia de Brasil

El excandidato a presidente de Brasil llegó a Miami en un avión privado que despegó desde Puerto Iguazú, luego de ingresar a la Argentina junto a su familia. La Justicia brasileña le había prohibido salir del país.
El presidente Donald Trump dará asilo político al senador Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil, pese a que la Justicia le había ordenado no salir del país, donde es investigado por una presunta maniobra de lavado de dinero.
Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, a las 10.30, en un avión privado que había despegado desde Puerto Iguazú. El senador ingresó a la Argentina el martes a las 22.50 junto a su esposa y sus dos hijas, según informó Migraciones.
"El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración a agencias internacionales.
El episodio se produjo después de que el senador denunciara que la Justicia de Brasil le ordenó el lunes entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. La medida del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes estaría vinculada con una investigación por presunto lavado de dinero.
Flávio Bolsonaro afirmó que recibió la notificación de agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.
El senador también está bajo investigación por la presunta financiación ilegal de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Además, enfrenta una pesquisa por supuesto blanqueo de capitales relacionada con el abogado Willer Tomaz. Bolsonaro negó las irregularidades y cuestionó la decisión judicial.
La noticia de la salida de Bolsonaro se conoció horas después de que el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconociera el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) después del balotaje realizado el domingo.
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