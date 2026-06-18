La UBA se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo

Y enfatizó: “En este contexto, a pesar de todo, este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina, que entiende el valor de la educación, de las universidades públicas y de nuestros profesionales. Por quienes confían en nosotros, por nuestra gente, seguiremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre”.

Posición y Score de la Universidad de Buenos Aires en el QS GLOBAL. Años 2021-2027.

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Ben Sowter, vicepresidente senior de QS, afirmó sobre la performance de la UBA: “La última edición del QS World University Rankings continúa destacando las fortalezas comparativas de Argentina en capacidad de enseñanza y atractivo para estudiantes internacionales, aunque los indicadores vinculados a la investigación, como las citas académicas y las redes internacionales de investigación, siguen ubicándose por debajo de los estándares globales”.

Y agregó que “Sin embargo, estos resultados se producen en un contexto de creciente presión sobre el sistema universitario público del país. Las movilizaciones universitarias realizadas a nivel nacional en respuesta a los recortes presupuestarios del Gobierno han puesto de relieve las preocupaciones en torno al financiamiento, los salarios y la capacidad de investigación. Al mismo tiempo, las restricciones presupuestarias que afectan a los programas científicos financiados con fondos públicos han generado inquietud respecto de la continuidad de las investigaciones y la colaboración internacional”.

Por su parte el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, enfatizó: “Estos resultados muestran la importancia de cuidar y fortalecer lo que funciona. Esperamos que el avance alcanzado en materia salarial y presupuestaria abra una nueva etapa de diálogo, una etapa en la que, sin dejar de reclamar lo que falta, podamos poner en el centro la discusión sobre qué universidad necesita la Argentina para los próximos años: qué profesionales formar, qué áreas de conocimiento impulsar y qué capacidades científicas y tecnológicas hay que desarrollar. Y para que eso suceda, es fundamental la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

La UBA mantiene su posición como la universidad mejor clasificada de la Argentina

A nivel nacional, la UBA lidera seis de los nueve indicadores que integran la metodología de QS: Reputación Académica, Reputación entre Empleadores, Resultados de Empleabilidad, Redes Internacionales de Investigación, Sostenibilidad y Profesores Internacionales. Estos resultados ratifican el liderazgo de la Universidad de Buenos Aires en el sistema de educación superior argentino y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.