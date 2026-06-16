Con un triplete de Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en su debut mundialista

La Scaloneta se impuso con holgura al bravo equipo africano en Kansas gracias a una actuación estelar de Leo, que alcanzó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.
Nos volvemos a ilusionar: Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en su debut mundialista con un triplete de Messi, quien alcanzó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. La Scaloneta no pudo brillar colectivamente por un bravo equipo africano que demostró mucho orden e intensidad, pero se impuso con holgura porque tiene al mejor jugador del mundo. Cómo no soñar con la cuarta estrella si es nuestro.
Argentina volvió a demostrar el ADN de la Scaloneta: jugar cuando se puede jugar y meter cuando hay que meter, con una enorme competitividad. El equipo mostró algunos pasajes de buen fútbol (que no fue más por el gran partido del rival) y controló bien el encuentro más allá del susto inicial con un gol de Farés Chaibi antes de los diez minutos que luego fue bien anulado por el VAR por un fino offside, al igual que un tanto previo de Messi.
Tras ese tremendo inicio, Argentina no podía con el muro de Argelia, pero Rodrigo De Paul metió un preciso pase profundo que rompió dos líneas por el medio del campo y se la dejó a Messi, quien avanzó hacía el área y cuando todos esperaban el pase hacía un costado sacó un tremendo zurdazo para establecer el 1-0 en el marcador a los 17 minutos de juego.
Argelia salió muy decidido y Argentina con un bajo ritmo al complemento, aunque sin sufrir ocasiones de gol. Y, en ese momento de incertidumbre, Leo volvió a aparecer para poner el 2-0 en las tablas: definió con suma tranquilidad tras un rebote de Luca Zidane a un remate de Alexis Mac Allister.
Como si fuera poco, a los 31 minutos del complemento, el 10 selló su primer triplete en un Mundial e igualó el récord de Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El tanto de Leo fue un gran zurdazo contra un palo, en otra ocasión en la que frotó la lampara desde la medialuna del área como tantas veces en toda su carrera.
Con el fantasma de Arabia Saudita de Qatar 2022, Argentina sacó adelante un debut bravo en un contexto lleno de sorpresas: España no pudo con Cabo Verde e igualó sin goles, Uruguay comenzó perdiendo con Arabia Saudita y terminó rescatando un punto, Países Bajos tampoco pudo sumar de a tres con Japón y Francia necesitó 66 minutos para destrabar el partido con Senegal, entre otros. Argentina no fue sorprendido, confirmó que es candidato al título.
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