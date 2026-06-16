Con un triplete de Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en su debut mundialista

Como si fuera poco, a los 31 minutos del complemento, el 10 selló su primer triplete en un Mundial e igualó el récord de Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El tanto de Leo fue un gran zurdazo contra un palo, en otra ocasión en la que frotó la lampara desde la medialuna del área como tantas veces en toda su carrera.

Con el fantasma de Arabia Saudita de Qatar 2022, Argentina sacó adelante un debut bravo en un contexto lleno de sorpresas: España no pudo con Cabo Verde e igualó sin goles, Uruguay comenzó perdiendo con Arabia Saudita y terminó rescatando un punto, Países Bajos tampoco pudo sumar de a tres con Japón y Francia necesitó 66 minutos para destrabar el partido con Senegal, entre otros. Argentina no fue sorprendido, confirmó que es candidato al título.

El resumen del partido