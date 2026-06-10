ANSES confirmó cuándo se cobrará la primera cuota de los Vouchers Educativos

El beneficio destinado a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal comenzará a acreditarse esta semana. Alcanzará a quienes hayan sido aprobados en la convocatoria 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de pago de la primera cuota de los Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica impulsada por el Ministerio de Capital Humano para ayudar a las familias a afrontar el costo de las cuotas escolares.
Según se informó, los beneficiarios que tengan aprobada su solicitud comenzarán a recibir el dinero entre el jueves 11 y el viernes 12 de junio, dependiendo del medio de cobro elegido. En el caso de quienes perciben el beneficio a través de billeteras virtuales, algunas plataformas ya muestran la acreditación prevista para el 11 de junio.
El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal, desde el nivel inicial hasta el secundario. Además, los ingresos familiares no deben superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La inscripción para acceder a los Vouchers Educativos finalizó el 30 de abril. Quienes deseen consultar el estado de su trámite pueden hacerlo a través de la plataforma oficial del programa utilizando su cuenta de Mi Argentina. En caso de rechazo por motivos académicos, existe la posibilidad de presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores a la notificación.