ANSES confirmó cuándo se cobrará la primera cuota de los Vouchers Educativos

Según se informó, los beneficiarios que tengan aprobada su solicitud comenzarán a recibir el dinero entre el jueves 11 y el viernes 12 de junio, dependiendo del medio de cobro elegido. En el caso de quienes perciben el beneficio a través de billeteras virtuales, algunas plataformas ya muestran la acreditación prevista para el 11 de junio.