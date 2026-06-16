¡Messi igualó a Klose y es uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales!

Con su triplete a Argelia, Leo llegó a 16 goles en la máxima cita y empató el récord del histórico delantero alemán. Sigue igualando y rompiendo marcas...
¡Lionel Messi es el goleador histórico de los Mundiales! Leo alcanzó el récord de Miroslav Klose de 16 gritos con su triplete a Argelia en el estreno en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Pulga, que había sido superado hace un rato por Mbappé y su doblete a Senegal, respondió con un hat-trick para ser el primero en igualar al delantero alemán.
1. Klose 16 (2002, 2006, 2010, 2014)
2. Lionel Messi 16 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
3. Ronaldo Nazario 15 (1994, 1998, 2002, 2006)
4. Gerd Muller 14 (1970, 1974)
5. Kylian Mbappé 14 (2018, 2022, 2026)
6. Just Fontaine 13 (1958)
7. Pelé 12 (1958, 1962, 1966, 1970)
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