¡Messi igualó a Klose y es uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales!

Con su triplete a Argelia, Leo llegó a 16 goles en la máxima cita y empató el récord del histórico delantero alemán. Sigue igualando y rompiendo marcas...

¡Lionel Messi es el goleador histórico de los Mundiales! Leo alcanzó el récord de Miroslav Klose de 16 gritos con su triplete a Argelia en el estreno en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Pulga, que había sido superado hace un rato por Mbappé y su doblete a Senegal, respondió con un hat-trick para ser el primero en igualar al delantero alemán.