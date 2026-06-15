Día Nacional del Libro: cuáles son los 10 libros más leídos en 2026

Los 10 libros más vendidos en Argentina durante 2026

Estuche especial Los Habitantes del Aire, de Holly Black.

Estuche Harry Potter, de J.K. Rowling.

Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen.

La asistenta, de Freida McFadden.

Una corte de niebla y de furia (Edición especial), de Sarah J. Maas.

LiberTao, de Carolina Menendez Pastorelli.

El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos.

A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn.

Mente de alto rendimiento, de la Dra. Sandra Rossi.

Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina.

Entre los principales intereses detectados por la plataforma aparecen los libros enfocados en bienestar, manejo de emociones y hábitos saludables, junto con obras vinculadas a la tecnología, la innovación y los cambios en el mundo laboral.

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Las regiones que más compran libros por internet

El informe reveló que:

CABA y el Gran Buenos Aires representan el 45% de las compras.

Córdoba, Mendoza y Rosario concentran otro 20% de las ventas.

También se destacan Santa Fe, Bariloche y Salta como zonas con importante movimiento de compra online.

Los métodos de pago más utilizados

El estudio señaló que las formas de pago más elegidas para adquirir libros online fueron:

Tarjeta de crédito: 55%.

Billeteras virtuales: 25%.

Tarjeta de débito: 20%.

De acuerdo con el análisis, las promociones bancarias y la posibilidad de pagar en cuotas siguen siendo elementos importantes para incentivar las compras, mientras que las billeteras digitales continúan creciendo dentro del comercio electrónico.

En cuanto a los géneros preferidos, la ficción, los libros de desarrollo personal y bienestar, y los títulos infantiles se mantienen como los grandes protagonistas entre los lectores argentinos durante 2026.