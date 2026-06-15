Día Nacional del Libro: cuáles son los 10 libros más leídos en 2026

Un ranking determinó cuáles son las obras literarias más leídas en Argentina. Tres autoras argentinas lograron ubicarse entre los 10 libros más vendidos del país en lo que va del año.
Tres escritoras argentinas lograron posicionarse dentro del listado de los 10 libros más vendidos en Argentina durante 2026, de acuerdo con el ranking de lecturas realizado por la plataforma Buscalibre en el marco del Día Nacional del Libro.
Patricia Jebsen, Carolina Menendez Pastorelli y la Dra. Sandra Rossi forman parte de la selección de títulos más comprados por los lectores argentinos. El listado está encabezado principalmente por obras de ficción, bienestar personal y literatura juvenil.
El relevamiento también evidenció un aumento en la demanda de libros relacionados con inteligencia artificial, salud emocional, crecimiento personal y novelas románticas, categorías que continúan teniendo gran presencia entre las preferencias del público.
Entre los principales intereses detectados por la plataforma aparecen los libros enfocados en bienestar, manejo de emociones y hábitos saludables, junto con obras vinculadas a la tecnología, la innovación y los cambios en el mundo laboral.
El informe reveló que:
El estudio señaló que las formas de pago más elegidas para adquirir libros online fueron:
De acuerdo con el análisis, las promociones bancarias y la posibilidad de pagar en cuotas siguen siendo elementos importantes para incentivar las compras, mientras que las billeteras digitales continúan creciendo dentro del comercio electrónico.
En cuanto a los géneros preferidos, la ficción, los libros de desarrollo personal y bienestar, y los títulos infantiles se mantienen como los grandes protagonistas entre los lectores argentinos durante 2026.