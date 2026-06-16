Quién es Luca Zidane, el arquero de Argelia que sufrió a Messi en Kansas

Hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, representa al país de sus abuelos paternos y recibió tres goles de Leo en el partido por la primera fecha del Grupo J del Mundial.

Lionel Messi marcó un hat-trick histórico en la goleada 3 a 0 de Argentina a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 para igualar a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. El arquero que fue víctima de sus tantos fue Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del fútbol.