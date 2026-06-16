Quién es Luca Zidane, el arquero de Argelia que sufrió a Messi en Kansas

Hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, representa al país de sus abuelos paternos y recibió tres goles de Leo en el partido por la primera fecha del Grupo J del Mundial.
Lionel Messi marcó un hat-trick histórico en la goleada 3 a 0 de Argentina a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 para igualar a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. El arquero que fue víctima de sus tantos fue Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del fútbol.
Nacido en Aix-en-Provence y criado futbolísticamente en España, Luca se formó en las divisiones inferiores de Real Madrid, donde también hicieron su recorrido sus hermanos. Aunque integró las selecciones juveniles francesas e incluso fue campeón de Europa Sub 17, decidió representar en la Mayor a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. El cambio de federación se concretó a fines de 2025 y le abrió la puerta para disputar este Mundial.
Su trayectoria profesional incluyó un debut en el primer equipo de Real Madrid en 2018 durante el ciclo de su padre como entrenador, pero luego continuó su carrera en distintos clubes del ascenso español hasta asentarse en Granada. Allí logró continuidad y rendimiento, dos factores que le permitieron ganarse un lugar en el seleccionado argelino.
La presencia de Zidane en este Mundial estuvo en duda hasta hace pocas semanas. En abril sufrió una fractura de mandíbula y mentón tras un fuerte choque durante un partido de la Segunda División española y debió ser operado. Ya recuperado, regresó a las canchas utilizando una máscara protectora negra que cubre gran parte de su rostro. “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien”, contó recientemente al referirse a la lesión.
Antes de enfrentarse a la Selección de Lionel Scaloni, el arquero fue una de las figuras de Argelia en los amistosos preparatorios ante Países Bajos y Uruguay. Con apenas siete partidos en el seleccionado, había tres goles y mantenido la valla invicta en cinco ocasiones. Y Leo le propinó tres goles en un solo encuentro...
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