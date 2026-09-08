Los adolescentes pasan más de seis horas por día con el celular y crecen las señales de ansiedad

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, remarcó las medidas implementadas para limitar el uso de celulares en las escuelas y señaló que más de 100.000 familias ya participaron del programa Compromiso Familiar, destinado a establecer límites al uso de pantallas también dentro de los hogares.

Más de seis horas por día

El promedio de 6 horas y 10 minutos diarios frente al celular representa aproximadamente un cuarto de cada jornada y equivale a unos 92 días al año utilizando el teléfono.

El tiempo de uso, además, aumenta con la edad. Los estudiantes de cuarto año pasan un promedio de 6 horas y 35 minutos por día frente a la pantalla, mientras que los de primer año llegan a 5 horas y 44 minutos. Entre los alumnos que más utilizan el teléfono, el tiempo supera las 11 horas diarias.

También aparecen diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico. Los estudiantes de sectores más vulnerables registran, en promedio, una hora y media más de uso diario que quienes pertenecen al quintil socioeconómico más alto.

En cuanto a las aplicaciones, TikTok aparece como la más utilizada. Entre quienes la identificaron como su aplicación principal, el tiempo total de pantalla asciende a 6 horas y 34 minutos diarios.

Cuatro de cada 10 adolescentes presentaron al menos una señal de alerta socioemocional.

El estudio también puso el foco en cuatro indicadores vinculados con el bienestar socioemocional. Los resultados muestran que el 31% de los estudiantes presenta señales de alerta en ansiedad, el 38% en depresión, el 37% en somnolencia diurna y el 25% en uso problemático del celular.

Además, quienes presentan estas señales tienden a registrar un mayor tiempo de exposición a las pantallas. La diferencia más importante aparece entre los estudiantes con señales vinculadas a depresión, que utilizan el celular 49 minutos más por día, mientras que quienes presentan uso problemático lo hacen durante 46 minutos adicionales.

En los casos de ansiedad, la diferencia alcanza los 36 minutos, mientras que en la somnolencia diurna llega a 19 minutos.

El relevamiento también encontró diferencias entre mujeres y varones. Las estudiantes mujeres presentan niveles más elevados en los cuatro indicadores analizados, con las mayores brechas en ansiedad y depresión. A su vez, utilizan el celular unos 30 minutos más por día que los varones.

Para medir el tiempo de pantalla, los investigadores utilizaron los sistemas de monitoreo de los teléfonos con iOS y Android. En tanto, para evaluar los indicadores socioemocionales se utilizaron cuestionarios internacionales como GAD-7, PHQ-8, PDSS y SmAS-SV.

Los especialistas aclararon que se trata de un estudio transversal y descriptivo-asociativo, por lo que permite observar relaciones entre el tiempo de pantalla y los indicadores analizados, pero no permite afirmar que el uso del celular sea la causa directa de la ansiedad, la depresión u otras señales detectadas.