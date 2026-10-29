Paro nacional docente este jueves por el femicidio de Nancy Godoy: dónde no habrá clases

Paro docente: dónde no habrá clases este jueves

La medida tendrá alcance nacional, aunque la adhesión y las actividades previstas dependerán de cada organización sindical y jurisdicción.

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión al paro, por lo que no se dictarán clases en las escuelas alcanzadas por la medida.En Santa Fe, Sadop y AMSAFE también anunciaron su participación en la jornada de protesta. En la región de Cuyo, UDAP y UDA adhirieron a la convocatoria, mientras que AGMER confirmó su participación en Entre Ríos. En Corrientes, SUTECO convocó a un paro provincial, con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) llamó a concentrarse desde las 8.30 frente a la Casa de la Provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar el reclamo de justicia.

Ante el alcance de la medida, los gremios recomendaron a las familias mantenerse en contacto con cada establecimiento educativo para confirmar si habrá clases y conocer las actividades previstas.

Nancy Godoy: tras 21 días de búsqueda encontraron su cuerpo

Nancy Estela Godoy, de 52 años, era directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, después de un extenso operativo de rastrillaje.

El hallazgo se produjo en una zona de bañados y monte dentro de la estancia El Curupí. Un grupo de policías que recorría el lugar a caballo encontró el cuerpo, que estaba semisumergido en un sector de difícil acceso. A poca distancia también localizaron el bolso que la docente utilizaba para trasladar su ropa y sus pertenencias.

Nancy Godoy tenía 52 años y se la vio por última vez el 7 de octubre pasado.

La maestra se desempeñaba desde agosto como única docente de la escuela rural. Antes de desaparecer, había denunciado problemas de mantenimiento y condiciones edilicias que dificultaban el desarrollo de las clases.

Por el caso hay cinco detenidos: Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval, Sergio Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón. Los tres primeros están imputados como presuntos autores materiales del femicidio; Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple y Bordón está acusado de falso testimonio.

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras continúa la investigación. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de Godoy y establecer las circunstancias de su muerte.

Tras la confirmación del hallazgo, las organizaciones docentes expresaron su dolor y reclamaron que el caso se esclarezca. El paro nacional de este jueves busca mantener el reclamo de justicia por la maestra rural y visibilizar también las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en escuelas rurales.