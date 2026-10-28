Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente desaparecida desde el 7 de octubre

También están detenidos los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas; y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas, acusados de encubrimiento.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un allegado a la familia de los peones, que fue acusado por falso testimonio.

El hallazgo se produjo durante el operativo coordinado en el marco de la investigación que llevan adelante los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Por el momento, las fuentes judiciales evitaron brindar más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. Los fiscales se dirigían al lugar en helicóptero para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Godoy era directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje Malezal. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la mujer desapareció el 7 de octubre y debía regresar el día 9 desde la zona rural donde trabajaba, pero nunca volvió. Sus familiares radicaron la denuncia el 15 de octubre, fecha a partir de la cual intervino la Justicia.

Tras recibir la denuncia, los fiscales ordenaron declaraciones testimoniales, el secuestro de objetos de interés, el análisis de comunicaciones telefónicas y pericias genéticas. La evaluación de las pruebas llevó a reorientar la investigación hacia la hipótesis de un asesinato y, posteriormente, a establecer el posible femicidio como línea central del expediente. Hasta el hallazgo, los resultados de algunos estudios genéticos seguían pendientes.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos hay prendas quemadas encontradas en la tapera de Zarza, situada a unos 150 metros de la escuela rural. La ropa será sometida a pericias de ADN para determinar si pertenecía a Godoy y establecer si contiene rastros biológicos relevantes para la causa. Los investigadores todavía no precisaron si las prendas estaban total o parcialmente quemadas.

Los testimonios incorporados al expediente ubican a Zarza en el puesto conocido como la tapera durante las horas previas a la desaparición de la docente. Según esas declaraciones, el capataz solía dormir allí y consumir whisky, y podía tornarse agresivo en esas circunstancias. Estos elementos forman parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía para sostener la imputación en su contra.

Ireneo Zarza, uno de los detenidos

La investigación también incluye el análisis de los vínculos y las actuaciones de los demás detenidos, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones sobre el papel que habría tenido cada uno en el crimen. El Ministerio Público Fiscal señaló que la situación procesal de los acusados se examina de acuerdo con la legislación vigente y con respeto por las garantías constitucionales y el principio de inocencia.

Con el hallazgo del cuerpo, la causa entra en una nueva etapa, en la que serán relevantes las pericias y los resultados de los estudios pendientes para reconstruir lo ocurrido. La Fiscalía sostiene que las pruebas reunidas permiten afirmar que Godoy fue asesinada, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades individuales de los cinco detenidos.