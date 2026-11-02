El riesgo país superó los 800 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

Por su parte, la Bolsa porteña retrocedió 3,3% hasta los 89.026 puntos, mientras que medido en dólares cayó 3,3% hasta las 54 unidades. Entre las acciones del panel líder, las mayores bajas de la rueda se dieron entre los papeles de Edenor (-3,5%), Transportadora de Gas del Norte (-1,2%), Telecom Argentina (-0,4%), Transportadora de Gas del Sur (-0,4%), Central Puerto (-0,4%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,4%).

El riesgo país de la Argentina marcó una suba de 18 unidades frente al viernes pasado.

El dólar oficial llegó a su nivel más elevado en 2026

En ese contexto, el dólar oficial minorista operó este lunes a $1615 para la compra y $1565 en el Banco Nación (BNA), lo que equivale a un aumento de $5 frente al cierre anterior. De esta forma, tocó el valor más alto en lo que va del año, acumulando un avance de $85 en 2026.

A su vez, el precio promedio en el resto del mercado fue de $1566,60, según el Banco Central. En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $10 a $1.544 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP operó a $1.564,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.654,66.

En tanto, el denominado dólar blue o paralelo se ubicó a $1545 para la compra y $1.565 para la venta en la City porteña.