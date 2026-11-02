El riesgo país superó los 800 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El índice medido por el J.P Morgan arrancó la semana en 805 puntos básicos. Las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York también cerraron en terreno negativo y el dólar oficial operó a $1565 en el Banco Nación.
El riesgo país argentino superó este lunes los 800 puntos básicos y tocó su nivel más alto en un año. El índice medido por el J.P Morgan dio un nuevo salto en la previa de las elecciones de medio término en Estados Unidos y en medio de la incertidumbre de los mercados de cara a las presidenciales del año próximo en el país.
Después de haber iniciado la jornada a la baja, el riesgo país dio vuelta la tendencia sobre el final de la rueda y cerró en 805 puntos básicos. Esto marcó una suba de 18 unidades frente al viernes pasado y estableció el valor más alto desde las legislativas de octubre de 2025, cuando llegó a mostrar hasta cuatro dígitos en las pantallas.
Desde comienzos de 2026, el indicador acumuló un incremento del 41%.
En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas (ADR) comenzaron la semana en terreno negativo, en línea con los principales índices accionarios de Wall Street. IRSA encabezó las bajas con un 12,8%, seguida por Cresud (-8,1%), YPF (-6,7%) y Banco Supervielle (-5,4%).
Por su parte, la Bolsa porteña retrocedió 3,3% hasta los 89.026 puntos, mientras que medido en dólares cayó 3,3% hasta las 54 unidades. Entre las acciones del panel líder, las mayores bajas de la rueda se dieron entre los papeles de Edenor (-3,5%), Transportadora de Gas del Norte (-1,2%), Telecom Argentina (-0,4%), Transportadora de Gas del Sur (-0,4%), Central Puerto (-0,4%) y Sociedad Comercial del Plata (-0,4%).
En ese contexto, el dólar oficial minorista operó este lunes a $1615 para la compra y $1565 en el Banco Nación (BNA), lo que equivale a un aumento de $5 frente al cierre anterior. De esta forma, tocó el valor más alto en lo que va del año, acumulando un avance de $85 en 2026.
A su vez, el precio promedio en el resto del mercado fue de $1566,60, según el Banco Central. En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $10 a $1.544 para la venta.
Entre los paralelos, el MEP operó a $1.564,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.654,66.
En tanto, el denominado dólar blue o paralelo se ubicó a $1545 para la compra y $1.565 para la venta en la City porteña.
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