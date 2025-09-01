Posgrados de la UBA que apuntan a negocios del futuro

Todos estos posgrados, totalmente virtuales, contemplan clases online y sincrónicas semanales, con actividades semanales o quincenales en el campus virtual.

MBA

En un mundo donde el 70% de los egresados de la maestría de MBA ocupan cargos gerenciales, este posgrado cobra especial relevancia, y su contenido va acorde a la revolución tecnológica que atraviesa el mundo de los negocios.

Definido por sus organizadores como “el pasaporte a la alta dirección”, el plan de estudios está enfocado en desarrollar habilidades de liderazgo y en formar para pensar, analizar y diagnosticar la organización y armar todas sus estrategias. En este ambiente se da el networking, ya que las inquietudes y los proyectos son comunes.

La salida laboral es en empresas multinacionales, consultoras y corporaciones industriales.

Inicia el 22 de septiembre, con una duración de dos años.

Finanzas

Apunta a formar directivos, asesores y funcionarios públicos que se distingan por su visión integral de la realidad económica y financiera, con fuerte orientación a la creación de valor público y privado, sobre la base de sólidos principios éticos y el compromiso con un desarrollo globalmente sustentable. También inicia el 22 de septiembre.

Finanzas Digitales

Capacitarse en Negocios Tecno es un camino obligado para la toma de decisiones financieras adaptadas a los modelos tecnológicos emergentes, haciendo uso de las herramientas de vanguardia en un entorno dinámico y estratégico. Ese es el sentido de la maestría en Finanzas Digitales, con una duración de un año y un trimestre y comienza a cursarse el 22 de septiembre.

Las finanzas tradicionales y su contraparte digital continúan siendo una usina de talentos para bancos, aseguradoras, consultoras y startups de servicios financieros, ávidos de profesionales que tengan aptitudes para manejar con solvencia balances y el mundo de las criptomonedas.

Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

Se forma al alumno en la comprensión del valor de los datos, en aplicar los algoritmos de análisis multivariado, investigación operativa, métodos analíticos predictivos y aprendizaje automático al trabajo profesional.

Inicia el 23 de septiembre y dura dos años.

Gestión y Análisis de Datos Financieros

Manejar con solvencia y eficiencia datos financieros en organizaciones, saber interpretarlos y usarlos estratégicamente, resultan claves en un mundo de negocios donde los cambios son permanentes. Esta maestría ofrece un programa para formar analistas de datos, piezas clave en la toma de decisiones en organizaciones industriales, telecomunicaciones, logística, bancos y FinTech.

Inicia el 23 de septiembre y dura dos años.

Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet

El paradigma digital, que atraviesa las problemáticas de la gestión de negocios en general y del marketing en especial, es el núcleo de la maestría en Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet. Este posgrado, que comienza el 22 de septiembre, brindará los elementos para comprender la incidencia de ese paradigma en la evolución del comportamiento de los usuarios y consumidores desde una perspectiva sociocultural y tecnológica.