La UBA realizó una jornada de concientización y testeo por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

En articulación con la Asociación Farías y Subterráneos de Buenos Aires, la UBA desarrolló una acción especial en la Línea H de subte, donde una formación fue intervenida simbólicamente.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida en la Línea H

Durante el recorrido, voluntarios de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) dieron información a los usuarios, mientras bandas en vivo y DJs acompañaron la propuesta con actividades artísticas orientadas a la concientización.

Del acto de apertura participaron Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; Jorge Pasart, secretario de Extensión Universitaria; y Matias Rojo, Consejero Superior de la Universidad; junto a la actriz Virginia Lago (Madrina de la Asociación Farías); el legislador porteño Francisco Loupias; el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez; y otras autoridades.

El vicerrector de la UBA manifestó que “Esta actividad tiene que ver con concientizar sobre una enfermedad que afortunadamente cada vez se lleva menos vidas gracias a la divulgación, la investigación científica y la atención médica. Paradójicamente en un momento donde tanto la ciencia como la salud pública están tan golpeadas y poco reconocidas. Sin embargo no tenemos que bajar los brazos y debemos continuar sacando la Universidad a la calle para orientar, ayudar y asistir a nuestra comunidad”.

Virginia Lago presente en la jornada de testeos de la UBA

La formación partió desde la estación Hospitales de la Línea H e hizo todo su recorrido hasta la estación Facultad de Derecho donde la jornada continuó con un operativo del programa “UBA en Acción” abierto a todos los vecinos y vecinas, que incluyó testeos rápidos de VIH, acciones de atención primaria de la salud (control de presión arterial y glucotest), consejería nutricional, consultorías kinesiológicas, determinación de grupo sanguíneo, atención odontológica, psicológica, oftalmológica y veterinaria, entre otras.

Testeos por el Día de la Lucha contra el Sida

Los testeos rápidos de VIH se realizaron sin requerir preparación previa ni ayuno y con acompañamiento antes y después de cada prueba. Todas las atenciones se desarrollaron de manera segura, gratuita, respetuosa y confidencial.

En paralelo, en el hall central del Hospital de Clínicas de la UBA se llevó a cabo también una jornada de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C, junto con un espacio de vacunación e información sobre infecciones de transmisión sexual, destinada a fortalecer la prevención y el acceso a la salud.