Ranking mundial de universidades: la UBA es la mejor de Latinoamérica

Se evaluaron a más de 8.400 instituciones del mundo. ¿En qué puesto quedó la Universidad de Buenos Aires?
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a sobresalir en uno de los rankings universitarios más reconocidos a nivel internacional y reafirmó su condición de institución de educación superior mejor posicionada de América Latina.
La edición 2026 del QS World University Rankings analizó 8.400 universidades de todo el mundo y volvió a incluir a la casa de estudios argentina entre las más destacadas del sistema universitario internacional.
La clasificación, confeccionada por la consultora británica QS (Quacquarelli Symonds), contempla aspectos como prestigio académico, valoración de los empleadores, producción científica, grado de internacionalización, sustentabilidad y nivel de inserción laboral de los graduados. Del total de instituciones evaluadas, solo las 1.500 mejores integraron la publicación final.
El listado estuvo encabezado nuevamente por universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. El primer puesto fue para el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguido por Imperial College London y Stanford University.
Completaron el top 10 la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).
En este contexto de alta exigencia académica, la UBA logró sostenerse entre las 100 universidades más destacadas del planeta y mantener su liderazgo entre las instituciones latinoamericanas.
La UBA se consolida entre las mejores del mundo
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 84 del QS World University Rankings 2026, con una calificación global de 72,3 puntos.
Uno de sus desempeños más sobresalientes se registró en el indicador de reputación académica, donde obtuvo 98,1 puntos, una valoración que la coloca a la par de varias de las universidades más prestigiosas del ámbito internacional.
Por otro lado, el índice de citas por facultad alcanzó los 2,3 puntos, una métrica que suele beneficiar a las instituciones con mayores niveles de inversión en investigación científica.
La posición obtenida permitió a la UBA ubicarse por encima de numerosas universidades de Europa, Asia y América del Norte, además de ratificar su lugar como la institución de educación superior mejor clasificada de América Latina dentro del ranking global.
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Imperial College London
Stanford University
University of Oxford
Harvard University
University of Cambridge
ETH Zurich
National University of Singapore (NUS)
UCL
California Institute of Technology (Caltech)
The University of Hong Kong
Nanyang Technological University (NTU Singapore)
University of Chicago
Peking University
University of Pennsylvania
Cornell University
Tsinghua University
University of California, Berkeley
The University of Melbourne
UNSW Sydney
Yale University
EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Technical University of Munich
Johns Hopkins University
Princeton University
The University of Sydney
McGill University
Université PSL
University of Toronto
Fudan University
King's College London
Australian National University (ANU)
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
The University of Edinburgh
The University of Manchester
Monash University
The University of Tokyo
Columbia University
Seoul National University
University of British Columbia
Institut Polytechnique de Paris
Northwestern University
The University of Queensland
Hong Kong University of Science and Technology
University of Michigan-Ann Arbor
University of California, Los Angeles (UCLA)
Delft University of Technology
Shanghai Jiao Tong University
Zhejiang University
Yonsei University
University of Bristol
Carnegie Mellon University
University of Amsterdam
The Hong Kong Polytechnic University
New York University (NYU)
London School of Economics and Political Science (LSE)
Kyoto University
Ludwig-Maximilians-Universität München
Universiti Malaya
KU Leuven
Korea University
Duke University
City University of Hong Kong
National Taiwan University
The University of Auckland
University of California, San Diego (UCSD)
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)