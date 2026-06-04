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Ranking mundial de universidades: la UBA es la mejor de Latinoamérica

Se evaluaron a más de 8.400 instituciones del mundo. ¿En qué puesto quedó la Universidad de Buenos Aires?

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a sobresalir en uno de los rankings universitarios más reconocidos a nivel internacional y reafirmó su condición de institución de educación superior mejor posicionada de América Latina.

La edición 2026 del QS World University Rankings analizó 8.400 universidades de todo el mundo y volvió a incluir a la casa de estudios argentina entre las más destacadas del sistema universitario internacional.

La clasificación, confeccionada por la consultora británica QS (Quacquarelli Symonds), contempla aspectos como prestigio académico, valoración de los empleadores, producción científica, grado de internacionalización, sustentabilidad y nivel de inserción laboral de los graduados. Del total de instituciones evaluadas, solo las 1.500 mejores integraron la publicación final.

El listado estuvo encabezado nuevamente por universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. El primer puesto fue para el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguido por Imperial College London y Stanford University.

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Completaron el top 10 la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).

En este contexto de alta exigencia académica, la UBA logró sostenerse entre las 100 universidades más destacadas del planeta y mantener su liderazgo entre las instituciones latinoamericanas.

La UBA se consolida entre las mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 84 del QS World University Rankings 2026, con una calificación global de 72,3 puntos.

Uno de sus desempeños más sobresalientes se registró en el indicador de reputación académica, donde obtuvo 98,1 puntos, una valoración que la coloca a la par de varias de las universidades más prestigiosas del ámbito internacional.

Por otro lado, el índice de citas por facultad alcanzó los 2,3 puntos, una métrica que suele beneficiar a las instituciones con mayores niveles de inversión en investigación científica.

La posición obtenida permitió a la UBA ubicarse por encima de numerosas universidades de Europa, Asia y América del Norte, además de ratificar su lugar como la institución de educación superior mejor clasificada de América Latina dentro del ranking global.

  1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  2. Imperial College London
  3. Stanford University
  4. University of Oxford
  5. Harvard University
  6. University of Cambridge
  7. ETH Zurich
  8. National University of Singapore (NUS)
  9. UCL
  10. California Institute of Technology (Caltech)
  11. The University of Hong Kong
  12. Nanyang Technological University (NTU Singapore)
  13. University of Chicago
  14. Peking University
  15. University of Pennsylvania
  16. Cornell University
  17. Tsinghua University
  18. University of California, Berkeley
  19. The University of Melbourne
  20. UNSW Sydney
  21. Yale University
  22. EPFL – École Polytechnique Fédérale de Lausanne
  23. Technical University of Munich
  24. Johns Hopkins University
  25. Princeton University
  26. The University of Sydney
  27. McGill University
  28. Université PSL
  29. University of Toronto
  30. Fudan University
  31. King's College London
  32. Australian National University (ANU)
  33. The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
  34. The University of Edinburgh
  35. The University of Manchester
  36. Monash University
  37. The University of Tokyo
  38. Columbia University
  39. Seoul National University
  40. University of British Columbia
  41. Institut Polytechnique de Paris
  42. Northwestern University
  43. The University of Queensland
  44. Hong Kong University of Science and Technology
  45. University of Michigan-Ann Arbor
  46. University of California, Los Angeles (UCLA)
  47. Delft University of Technology
  48. Shanghai Jiao Tong University
  49. Zhejiang University
  50. Yonsei University
  51. University of Bristol
  52. Carnegie Mellon University
  53. University of Amsterdam
  54. The Hong Kong Polytechnic University
  55. New York University (NYU)
  56. London School of Economics and Political Science (LSE)
  57. Kyoto University
  58. Ludwig-Maximilians-Universität München
  59. Universiti Malaya
  60. KU Leuven
  61. Korea University
  62. Duke University
  63. City University of Hong Kong
  64. National Taiwan University
  65. The University of Auckland
  66. University of California, San Diego (UCSD)
  67. King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
  68. University of Texas at Austin
  69. Brown University
  70. University of Illinois Urbana-Champaign
  71. Université Paris-Saclay
  72. Lund University
  73. Sorbonne University
  74. The University of Warwick
  75. Trinity College Dublin
  76. University of Birmingham
  77. The University of Western Australia
  78. KTH Royal Institute of Technology
  79. University of Glasgow
  80. Universität Heidelberg
  81. University of Washington
  82. Adelaide University
  83. Pennsylvania State University
  84. Universidad de Buenos Aires (UBA)
  85. Tokyo Institute of Technology
  86. University of Leeds
  87. University of Southampton
  88. Boston University
  89. Freie Universität Berlin
  90. Purdue University
  91. The University of Osaka
  92. The University of Sheffield
  93. Uppsala University
  94. Durham University
  95. University of Alberta
  96. University of Technology Sydney
  97. University of Nottingham
  98. Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
  99. Politecnico di Milano
  100. University of Zurich

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