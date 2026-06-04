Ranking mundial de universidades: la UBA es la mejor de Latinoamérica

Completaron el top 10 la University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, ETH Zurich, National University of Singapore (NUS), UCL y California Institute of Technology (Caltech).

En este contexto de alta exigencia académica, la UBA logró sostenerse entre las 100 universidades más destacadas del planeta y mantener su liderazgo entre las instituciones latinoamericanas.

La UBA se consolida entre las mejores del mundo

La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 84 del QS World University Rankings 2026, con una calificación global de 72,3 puntos.

Uno de sus desempeños más sobresalientes se registró en el indicador de reputación académica, donde obtuvo 98,1 puntos, una valoración que la coloca a la par de varias de las universidades más prestigiosas del ámbito internacional.

Por otro lado, el índice de citas por facultad alcanzó los 2,3 puntos, una métrica que suele beneficiar a las instituciones con mayores niveles de inversión en investigación científica.

La posición obtenida permitió a la UBA ubicarse por encima de numerosas universidades de Europa, Asia y América del Norte, además de ratificar su lugar como la institución de educación superior mejor clasificada de América Latina dentro del ranking global.