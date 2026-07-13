Qué región del país es la más valorada por los turistas extranjeros

Un informe de la UBA sistematizó lo que los viajeros internacionales dicen sobre Argentina en foros digitales, mediante un mapeo de la experiencia turística en cinco regiones: CABA, Cuyo, Litoral, Norte y Patagonia.
Investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET) analizaron más de 330.000 publicaciones y encontraron cuales son las regiones argentinas mejor consideradas por el turismo internacional .
El informe sistematiza lo que los viajeros internacionales dicen sobre Argentina en foros digitales, mediante un mapeo de la experiencia turística en cinco regiones: CABA, Cuyo, Litoral, Norte y Patagonia. Basado en las opiniones del Argentina Travel Forum de TripAdvisor, permite ver 130 tópicos iniciales en siete macro-temas: atracciones turísticas, asistencia/recomendaciones, transporte, hospedaje, gastronomía, salud y seguridad.
Curiosamente, la Ciudad de Buenos Aires que concentra el 73% de toda la conversación digital sobre turismo en el país, queda por debajo de las cuatro regiones del interior en los atributos centrales del hospedaje. Limpieza, amabilidad del personal y exposición al ruido urbano son los ejes del mal desempeño de la Capital. En tanto, el Norte lidera en limpieza y calidez del trato, mientras Cuyo se destaca por la ubicación de sus alojamientos.
Las regiones que “valen la pena visitar”
Con respecto a lasatracciones turísticasel Litoral y la Patagonia, se llevan más del 70% de la conversación: el viajero habla casi exclusivamente de qué visitar. En todas las regiones, el indicador “vale la pena visitar” supera el 0,86.
La oferta turística argentina genera, en términos generales, una impresión muy favorable en el visitante extranjero, independientemente del destino. Las diferencias aparecen al mirar los atributos específicos. La región de Cuyo combina el valor más bajo en “lugar saturado” (0,183) con el más alto en “vale la pena visitar” (0,887). El Norte registra el menor “precio elevado” (0,130) y uno de los valores más altos en “buen mantenimiento” (0,360). Mientras tanto, Cuyo y Norte se posicionan como las regiones con mejor percepción dentro de la opinión de los turistas.
Consejos entre viajeros
El intercambio de recomendaciones funciona como mecanismo informal para reducir asimetrías de información. El indicador de "recomendación útil" supera el 0,66 en todas las regiones, con picos en Cuyo (0,772) y el Norte (0,771): allí los viajeros encuentran orientación práctica concreta. La Patagonia lidera la conversación sobre "consejos para ahorrar" (0,407), reflejo de su perfil de destino caro.
CABA y la Patagonia también encabezan las menciones a "alerta de estafas". Una señal merece atención particular: el Litoral concentra la mayor demanda de información sobre viaje seguro (0,343), por encima de cualquier otra región.Según inspecciones adicionales, estas inquietudes con respecto a seguridad detectadas en el Litoral cubren un amplio conjunto de temas que incluye resguardos sanitarios y regulaciones fronterizas.
Cómo leer estos números
Cada valor presentado en este informe es una probabilidad entre 0 y 1, calculada con un modelo de inferencia de lenguaje natural (NLI) bajo un esquema zero-shot. Indica con qué intensidad un tema aparece en la conversación de cada región, no qué porcentaje de viajeros quedaron satisfechos o insatisfechos. Su lectura más útil es comparativa: lo que importa no es el número en sí, sino cómo se posiciona cada región respecto a las demás. El análisis es de corte transversal: captura la conversación acumulada sin distinguir entre períodos, por lo que variaciones estacionales o cambios recientes en la experiencia de los destinos no quedan reflejados en este diseño. El informe fue elaborado por los investigadores Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada, y es el primero en aplicar esta metodología al turismo argentino a partir de datos generados por los propios visitantes.
Informe completo disponible en: https://economicas.uba.ar/iiep/lo-que-los-turistas-dicen-sobre-argentina/