Qué región del país es la más valorada por los turistas extranjeros

Con respecto a lasatracciones turísticasel Litoral y la Patagonia, se llevan más del 70% de la conversación: el viajero habla casi exclusivamente de qué visitar. En todas las regiones, el indicador “vale la pena visitar” supera el 0,86.

La oferta turística argentina genera, en términos generales, una impresión muy favorable en el visitante extranjero, independientemente del destino. Las diferencias aparecen al mirar los atributos específicos. La región de Cuyo combina el valor más bajo en “lugar saturado” (0,183) con el más alto en “vale la pena visitar” (0,887). El Norte registra el menor “precio elevado” (0,130) y uno de los valores más altos en “buen mantenimiento” (0,360). Mientras tanto, Cuyo y Norte se posicionan como las regiones con mejor percepción dentro de la opinión de los turistas.

Consejos entre viajeros

El intercambio de recomendaciones funciona como mecanismo informal para reducir asimetrías de información. El indicador de "recomendación útil" supera el 0,66 en todas las regiones, con picos en Cuyo (0,772) y el Norte (0,771): allí los viajeros encuentran orientación práctica concreta. La Patagonia lidera la conversación sobre "consejos para ahorrar" (0,407), reflejo de su perfil de destino caro.

CABA y la Patagonia también encabezan las menciones a "alerta de estafas". Una señal merece atención particular: el Litoral concentra la mayor demanda de información sobre viaje seguro (0,343), por encima de cualquier otra región.Según inspecciones adicionales, estas inquietudes con respecto a seguridad detectadas en el Litoral cubren un amplio conjunto de temas que incluye resguardos sanitarios y regulaciones fronterizas.

Cómo leer estos números

Cada valor presentado en este informe es una probabilidad entre 0 y 1, calculada con un modelo de inferencia de lenguaje natural (NLI) bajo un esquema zero-shot. Indica con qué intensidad un tema aparece en la conversación de cada región, no qué porcentaje de viajeros quedaron satisfechos o insatisfechos. Su lectura más útil es comparativa: lo que importa no es el número en sí, sino cómo se posiciona cada región respecto a las demás. El análisis es de corte transversal: captura la conversación acumulada sin distinguir entre períodos, por lo que variaciones estacionales o cambios recientes en la experiencia de los destinos no quedan reflejados en este diseño. El informe fue elaborado por los investigadores Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada, y es el primero en aplicar esta metodología al turismo argentino a partir de datos generados por los propios visitantes.

Informe completo disponible en: https://economicas.uba.ar/iiep/lo-que-los-turistas-dicen-sobre-argentina/