Singapur lideró las pruebas PISA 2025: el polémico modelo educativo que lo llevó a la cima

Con el paso de los años, el país construyó un sistema educativo de alto rendimiento basado, entre otros aspectos, en el concepto de “kiasu”, una expresión del dialecto chino utilizado en la isla que puede traducirse como “miedo a quedarse atrás”.

El modelo es bilingüe y contempla la separación de los estudiantes de acuerdo con su rendimiento académico. Además, muchos alumnos concurren a academias educativas durante toda la semana, con largas jornadas de estudio y una marcada orientación hacia las ciencias y la tecnología.

Singapur y la polémica por los castigos físicos

Pese a sus buenos resultados académicos, el sistema educativo singapurense también genera cuestionamientos. El Gobierno, señalado por algunos sectores como “autocrático”, resolvió introducir un cambio polémico que comenzará a regir en 2027: la posibilidad de aplicar castigos físicos a estudiantes desde el nivel primario.

La medida fue aprobada por las autoridades en mayo de este año y contempla que los docentes puedan recurrir a los azotes frente a “faltas graves”, únicamente como último recurso. Uno de los argumentos planteados es combatir el bullying, considerado un problema creciente dentro de las escuelas del país.

La normativa del Ministerio de Educación establece que los castigos corporales podrán aplicarse desde los 9 años. El documento oficial sostiene que esta práctica constituye una alternativa disciplinaria destinada exclusivamente a los niños y que debe utilizarse como recurso final cuando resulte estrictamente necesario.

La advertencia de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre los efectos de este tipo de medidas. Según sus datos, entre el 25% y el 50% de los niños a nivel mundial sufren castigos corporales en ámbitos educativos.

La evidencia recopilada por el organismo internacional señala que las consecuencias de estas prácticas pueden extenderse durante toda la vida y afectar diferentes áreas, entre ellas la salud física y mental, la educación y el desarrollo social y laboral.

De esta manera, el modelo educativo de Singapur aparece como uno de los más exitosos en términos de rendimiento académico, aunque algunas de sus políticas disciplinarias generan un fuerte debate a nivel internacional.