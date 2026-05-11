Día del Himno Nacional Argentino: ¿Por qué se conmemora hoy?

Cada 11 de mayo se conmemora la fecha en que nace la marcha patriótica, escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera.
El Día del Himno Nacional Argentino se celebra este lunes, en homenaje a uno de los símbolos patrios más representativos, cuya historia estuvo marcada por distintas modificaciones tanto en su nombre como en su contenido. En sus primeros años fue conocido como Marcha Patriótica, luego como Canción Patriótica Nacional y más tarde simplemente Canción Patriótica. Recién en una publicación de 1847 apareció por primera vez bajo la denominación de Himno Nacional Argentino, nombre que mantiene en la actualidad.
La obra teatral “El 25 de Mayo”, de Luis Morante, fue el antecedente que impulsó la creación de la canción patria. La pieza concluía con un himno escrito por el propio Morante y musicalizado por el español Blas Parera. Entre los espectadores se encontraba Vicente López y Planes, quien tomó inspiración de esa representación y redactó la primera estrofa de un nuevo himno destinado a reemplazar al anterior.
El documento también detalla que el 22 de julio de 1812 el Primer Triunvirato propuso al Cabildo de Buenos Aires la creación de una marcha patriótica para ser interpretada al inicio de las funciones teatrales y al finalizar las clases en las escuelas, con la obligación de que el público la escuchara de pie y con la cabeza descubierta.
Un año más tarde, la Asamblea General Constituyente de 1813 encomendó a Vicente López y Planes la redacción de la letra y a Blas Parera la composición musical. Finalmente, el 11 de mayo de 1813 la obra fue aprobada oficialmente bajo el nombre de Marcha Patriótica.
La versión original del Himno tenía un fuerte tono independentista y un marcado contenido antiespañol, acorde al contexto político de la época. Sin embargo, tiempo después, la Asamblea del Año XIII solicitó modificaciones en la letra con el objetivo de favorecer un acercamiento diplomático con España.
En 1860, Juan Pedro Esnaola introdujo cambios musicales basados en manuscritos del propio Parera y elaboró una versión orquestal más compleja desde lo armónico. Esa adaptación original tenía una duración cercana a los 20 minutos. Años más tarde, en 1900, un decreto del Poder Ejecutivo estableció una versión reducida para actos oficiales y públicos. En 1924, la duración quedó fijada entre 3 minutos y 30 segundos y 3 minutos y 53 segundos.
Más adelante, el hallazgo de una partitura atribuida a Blas Parera en el Museo Histórico Nacional permitió incorporar nuevos ajustes a la versión de Esnaola. Esa adaptación fue presentada en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927 y generó diversas críticas.
Posteriormente, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se recomendó adoptar una interpretación más cercana a la realizada por Juan Pedro Esnaola. Finalmente, mediante el decreto 10.302 del 24 de abril de 1944, la Marcha Patriótica quedó oficializada como Himno Nacional Argentino. La versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, basada en lo aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 25 de septiembre de 1928.