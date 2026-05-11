Día del Himno Nacional Argentino: ¿Por qué se conmemora hoy?

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La versión original del Himno tenía un fuerte tono independentista y un marcado contenido antiespañol, acorde al contexto político de la época. Sin embargo, tiempo después, la Asamblea del Año XIII solicitó modificaciones en la letra con el objetivo de favorecer un acercamiento diplomático con España.

En 1860, Juan Pedro Esnaola introdujo cambios musicales basados en manuscritos del propio Parera y elaboró una versión orquestal más compleja desde lo armónico. Esa adaptación original tenía una duración cercana a los 20 minutos. Años más tarde, en 1900, un decreto del Poder Ejecutivo estableció una versión reducida para actos oficiales y públicos. En 1924, la duración quedó fijada entre 3 minutos y 30 segundos y 3 minutos y 53 segundos.

Más adelante, el hallazgo de una partitura atribuida a Blas Parera en el Museo Histórico Nacional permitió incorporar nuevos ajustes a la versión de Esnaola. Esa adaptación fue presentada en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927 y generó diversas críticas.

Posteriormente, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se recomendó adoptar una interpretación más cercana a la realizada por Juan Pedro Esnaola. Finalmente, mediante el decreto 10.302 del 24 de abril de 1944, la Marcha Patriótica quedó oficializada como Himno Nacional Argentino. La versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta, basada en lo aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 25 de septiembre de 1928.